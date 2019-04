34,7 millió forintból újították fel, 500 négyzetméterrel bővült - Átadták a baksi piacteret

– 2010-ben már megújult a baksi piactér, azonban 9 év elteltével, a TOP lehetőségeit kihasználva úgy döntöttünk, hogy továbbépítkezünk – jelentette be Búza Zsolt, Baks polgármestere pénteken, a felújított piactér átadóján. Kiemelte, 500 négyzetméteres bővítést végeztek, épült két fedett árusítósor, valamint egy zárt pavilonnal is gyarapodtak, amibe olyan árusok beköltözési szándékát várják, akik mindennap szolgálják a baksiakat. Hozzátette, ez a második legnépszerűbb közösségi terük, ahol bárki beszerezheti a konyhába, lakásba valót, nem kell Kistelekig vagy Szegedig utazni.Az eseményen ott volt Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki rámutatott: a kormány célja, hogy minden támogatást megadjon a községeknek ahhoz, hogy utolérjék a kisvárosokat, ahol a minőségi élet lehetősége nagyobb, ezt szolgálja a TOP és a Magyar Falu program is. Felszólalt még Juhász Tünde kormánymegbízott is, aki szerint a túlélés záloga az a bizalom, amely a vásárlók és az árusok között él Bakson, ez pedig értéknek számít, mint az is, hogy helyben savanyúságot, lekvárt állítanak elő. Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: Baks olyan szinten tudott élni a TOP forrásaival, hogy simán vezeti az élmezőnyt, a település összefogását pedig tanítani kéne.A 34 millió 713 ezer forintból felújított Szöllősi Piac nevet viselő létesítményt Antal Imre plébános szentelte fel. Lapunk kérdésére Szabó Oszkárné helyi őstermelő elmondta, régóta várták már ezt a napot, hiszen a piactér fontos helyszín Bakson, négy éve minden hétfőn és pénteken jelen van portékáival. Hozzátette, főként saját fogyasztásra termel zöldséget, gyümölcsöt, de jut azoknak is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel, számukra árusít minden héten.