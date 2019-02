3 év alatt 32 százalékkal nőtt a boldogító igenek száma a megyében

A VI. Szegedi Esküvő Kiállításon a tavalyi Szeged Szépe-győztes, Farkas Mónika is fehér ruhát öltött.

Fotó: Karnok Csaba

Boldogító-e az igen? Ez a kérdés sok szemszögből vizsgálható, ám a válasz sokszor csak utólag derül ki. A Központi Statisztikai Hivatal adatai viszont egyértelműen bizonyítják: igen, boldogító. A Házasság hetében – amely a család értékeire hívja fel a figyelmet – részt vett a KSH is, szegedi előadásukon nemcsak száraz számokat hallhattunk, az is kiderült, 2010 óta nő a házasságkötések száma Magyarországon, sőt, 2016 óta minden évben eléri a bűvös 50 ezret.A házasságkötések számáról 1876-tól vannak adataik a statisztikusoknak. Takács Bélánétól, a KSH kommunikációs osztályának munkatársától megtudtuk, az utolsó nagy bumm 1975–76-ban volt, ekkor több mint 100 ezren járultak oltár elé. Ez a szám 2010-re érte el mélypontját: 35 ezer frigy köttetett. Magyarországon a házasságkötések száma 2010 után kezdett jelentősen növekedni: 2016-ban már meghaladta az 50 ezret. Két évtized után először emelkedett 50 ezer fölé a frigyek száma. A hivatal előzetes adatai szerint 2018 január–novembere között 48,7 ezer pár járult anyakönyvvezető elé, így a tavalyi házasságkötésszám nagy valószínűséggel – az előző két évihez hason- lóan – átlépte az 50 ezret.– Az utóbbi évek növekvő házasságkötési kedve az elő- ször és a többedszerre házasodókat is érintette, de nagyobb emelkedés az előbbiek esetében történt. Az esküvők többségében mindkét fél az első házasságát köti, ám az újraházasodók részaránya sem elhanyagolható – részletezte a KSH munkatársa. Az nem meglepő tény, hogy eltolódott a házasságkötési életkor, a statisztikusok szerint többek között az iskolázottság hatására. Míg az 1970-es években a nők 22 évesen, a férfiak 24 évesen mondták ki átlagosan először a boldogító igent, ma a nők közel 30 évesen, a férfiak 33 éves korukban házasodnak.A statisztikusok állítását, miszerint boldogító az igen, az is alátámasztja, hogy folyamatosan csökken a válások száma. Az ezredforduló utáni első évtizedben évente átlagosan 24–25 ezer válás történt, az ezt követő években azonban csökkenés következett be. 2014-ben a felbontott házasságok száma – ötven év után először – 20 ezer alá esett, 2017-ben 18 és fél ezer házasságot bontottak fel a bíróságok.Tavalyelőtt a legtöbb házasságot Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kötötték, ott, valamint Szabolcs-Szatmár- Beregben volt 3000 felett a számuk. Csongrád a középmezőny elején van, 2017-ben 2058-an mondták ki az igent, ebből 887-en Szegeden. Az adatok itt is növekvő tendenciát mutatnak, harmadával több házasságot kötöttek, mint három évvel korábban, ekkor a megyében 1555-en, a megyeszékhelyen 706-an házasodtak.