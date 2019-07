3 millió balesetmentes kilométer után szerezte meg E-kategóriás jogosítványát a 63 éves szegedi fuvarozó

45 éve fuvarozik Szalai Mihály, aki most, 63 évesen szerzett kamionra való E-kategóriás vezetői engedélyt.

15 évet csak belföldön vezetettem, 30 évet pedig nemzetközi utakon töltöttem el. Eddig elég volt a tehergépjárműre szóló jogosítvány, de a nagyobb volumenű kereskedelem miatt több árut kell tudni szállítani. A főnököm szólt, hogy ne ezzel a 12 tonnás autóval járjak, mert nem lesz elég, le kéne tenni a jogosítványt E-kategóriára, így vezethetek akár kamiont is. Azt mondta, hogy a cég állja az egészet, csak végezzem el.

- mesélte a fuvarozó.A férfi elmondta, igazi kihívással nézett szembe, hiszen KRESZ-ből is újra kellett vizsgáznia.

Olyan sokat nem változtak a szabályok, csak régen papír alapú tesztlapot kaptunk, most meg egy képernyő elé ültettek, és hagytak kérdésenként egy perc gondolkodási időt. Kicsit feszített volt a tempó, de összehoztam.

- mesélte mosolyogva.A rutin és a forgalmi vizsga nem jelentett problémát Mihálynak. Saját bevallása szerint a legnehezebb része az volt a vizsgának, mikor egy rámpára fel kellett tolatni rakománnyal, azt lecsatolni, majd teherautóval is fel kellett hajtani az áru mellé. A sikeres vizsgával az unokája előzte meg, aki két héttel előbb szerzett jogosítványt, igaz, ő még csak B kategóriára.

Az első jogosítványomat 18 évesen szereztem meg, még 1974-ben. Azonnal munkába is álltam utána. Igaz, ekkor még csak személy- és tehergépkocsira szólt az új papír. Egy fapados AVIA-val kezdtem. Ott még sorülések voltak, és ha hosszabb útra mentünk, akkor azon aludtunk. Nem voltak még ilyen modern hálófülkés teherautók, mint manapság. Most nemhogy kényelmes a fülke, de az ágyam felett van egy lehajtható ágy, így akár ketten is tudunk itt aludni.

- magyarázta a férfi.Mihály mögött egyébként több mint 3 millió 300 ezer balesetmentes kilométer áll. Viccesen megjegyezte, hogy ez az út a fénynek ugyan csak 11 másodpercébe telne, de azért nem semmi.Évi 100 ezer megtett kilométer mellett jogosan vetődik fel a kérdés, mi a helyzet a nyaralással? - A feleségem már nem szeret hosszú útra indulni, nekem pedig elég az évi pár ezer kilométer vezetés – mondta.

Akadálymentes úton egy huzamban akár 700 kilométert is meg tudok tenni egy nap. Az nagyjából olyan, mintha Szegedtől Salzburgig vezetnék. Nem mindig lehetek otthon, de ezt szeretem csinálni. December 20-tól január 6-ig általában a családommal vagyok, de a többi időpontban folyamatosan megyek és dolgozok.

45 év alatt rengeteg szép tájon haladt keresztül, az egyik kedvence a francia Riviéra volt, de Spanyolországot és Németországot is nagyon szépnek találta.

Azt mondom, ha nem csinálhatod azt, amit szeretsz, akkor szeresd azt, amit csinálsz. A nyugdíjig már nem sok van hátra, és utána is folytatni szeretném. Ameddig csak képes vagyok rá, csinálom, amit szeretek: vezetek, utazok és dolgozom.