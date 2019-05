3D-nyomtatóval készítenek társasjátékot: országot menedzselnek egy alternatív középkorban a Karolina diákjai

Május végére kell elkészülnie a nyomtatott társasjátéknak. Fotó: Kuklis István

A legjobb tíz pályázó közé került a Karolina-iskola a Craft-Unique társasjáték-készítő pályázatán. A kiírás szerint egy komplex, egyedi társasjátékot kellett tervezni, amely kapcsolódik egy választott iskolai tantárgyhoz, egyedi, négy vagy több résztvevő játszhat vele egyszerre, és legalább 25 százalékban 3D-nyomtatóval készül.A nyolcadikosokból álló szegedi csapat egy alternatív középkorban játszódó stratégiai játékot álmodott meg. Mivel a zsűri a legjobbak közé választotta be a terveiket, lehetőséget kaptak arra, hogy 3D-nyomtatóval el is készítsék azokat.A fiatalok hetek óta nyomtatják a játék figuráit és kellékeit. Mint mesélték, a tervezőprogram könnyen kezelhető, így nem okozott nehézséget a használata, ahogyan a printeré sem. Átlagosan napi másfél órát foglalkoznak a társasjáték készítésével, míg a nyomtató dolgozik, tervezik a játéktáblát és a szabályokat. A munkában több pedagógus is segít nekik: van, aki a szabályrendszer kidolgozásában, más a tesztelésben és a hibakeresésben, megint más az adminisztrációban.A játékosok a karolinás társasjátékban országot menedzselnek: háborúskodnak, fejlesztenek és gazdasági stabilitást teremtenek. Mindennel pontokat lehet szerezni, a játékot az nyeri, akinek a végére a legtöbb gyűlik össze. Tarczal-Márta Edit pályázatfelelős elmondta, a pályázatban részt vevő diákok már ígéretet kaptak arra, hogy ha az iskola megnyeri a nyomtatót, elkészíthetik vele, amit szeretnének. Egy kockacukortartó sárkány és egy repülőgépturbina-modell például ez esetben biztosan kikerül majd belőle. Az iskola pedig szemléltető eszközöket tudna vele készíteni: művészettörténet-órára épületmaketteket, matematikára testeket, földrajzra domborzati alakzatokat.Ha esetleg nem kerülnek játékukkal az első három közé, akkor is megérte a munka. Egyrészt lesz egy saját fejlesztésű társasjátéka az iskolának, másrészt a fiatalok megtanulták a 3D-s tervezést és nyomtatást, amely valószínűleg már alapvető munkaeszköz lesz, mire munkába állnak.