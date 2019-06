43 éve dolgozik a szalámimester - nincs titkos recept, csak hagyomány - Fotók

– Családi vállalkozásból az elmúlt másfél évszázad alatt Magyarország és Közép-Európa egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata lett a Pick Szeged Zrt. Az 1869-ben alapított cég a sikerét a hagyományok ápolásának és a folyamatos fejlesztéseknek köszönheti – mondta a keddi ünnepi sajtótájékoztatón Sutka László. A megbízott vezérigazgató hangsúlyozta, a mindenkori dolgozókon is múlt, hogy mára a Pick a kétszáz legnagyobb hazai cég egyike, a húskészítménygyártók közül pedig az első.A társaság tavalyi, belföldi árbevétele 47, exportja 16 milliárd forint volt, adózás előtti eredménye 5 milliárd fölé emelkedett. Ezzel a több mint kétezer embert foglalkoztató vállalat a legerősebb lába a 266 milliárd forint bevételt produkáló Bonafarm Csoportnak, amelynek tagja a nemrég megvásárolt szentesi Hungerit és a „régi motoros" szegedi Sole-Mizo is.A Pick három városban és négy telephelyen évi több mint negyvenezer tonna húskészítményt gyárt, ennek több mint negyede a hagyományos érlelésű – legismertebbek a hungarikum Pick és Herz téliszalámik. 35 országba szállítanak, a régiós piacokon túl Hongkongba és az USA-ba is. A fő profil a szárazáru, ebből évente 16 ezer tonnát értékesítenek. Ezen belül a legtöbbet a tradicionális penészes szalámikból adnak el, 5-5 ezer tonnával csúcsra is jár a gyártókapacitás mindkét szegedi üzemben. A cég zöldmezős beruházással szeretné megújítani a hagyományos szárazárugyártást Szegeden. Az északi sztrádalehajtónál épülő új üzem elindulása a tervek szerint 30 százalékos kapacitásbővítést hoz.– Nálunk kiemelten fontos a minőség, a tradíciók ápolása, a gyártást 150 év tapasztalata és szaktudása erősíti – hangsúlyozta Függ István szalámimester, aki 43 éve van a Picknél, de akad kollégája, aki 4 évvel nála is korábban kezdett. Közel százan 35 éve, több mint 300-an negyedszázada dolgoznak a cégnél. Az első számú szakember 22 évesen és 66 kilósan került a Pickhez – ma jóval több. A közel száz napig tartó szalámigyártás minden lépését személyesen felügyeli, mint ahogy tették elődei is. Ezt bizonyítja az 1935-ös brüsszeli világkiállításon kapott arany oklevél, amit azóta számtalan hazai és külföldi elismerés követett.Függ István a gyárbejáráson is folyamatosan válaszolt a kérdésekre, így megtudtuk tőle, hogy évtizedek óta nem „terem" már annyi nagysúlyú – 170 kiló feletti – sertés, vagy vágásérett anyakoca Magyarországon, mint amennyi a szalámigyártáshoz szükséges, így a zászlós termékben is ott a főleg Németországból érkező import.