500 kilométernyi új vasútvonal épülhet: Szeged érintésével Pécstől Debrecenig vezetne a vonal, két határátlépéssel

Ha megépül a déli vasútvonal, újra élettel telhet meg a most kihalt röszkei állomás is.

Archív fotó: Karnok Csaba

A képviselő szerint a vonal egyes szakaszai elővárosi vasútként is működhetnek majd, mint például Szeged és Hódmezővásárhely között a már épülő tramtrain. Emiatt a vasútvonal egyes szakaszait villamosítják is. A fejlesztés következtében Szegedről Szabadkára mindössze harminc perc alatt el lehet majd jutni, Pécsre pedig kevesebb mint két óráig tart majd a vonatozás. Pécs és Baja között is fél órára csökkenne a menetidő.

Fotó: Karnok Csaba

– A miniszterelnökhöz egy 1910-es vasúti térképpel érkeztem: azon szerepelt ez a vonal – mutatott rá. Hangsúlyozta: ezzel lényegében a korábbi helyzetet állítják vissza. – Mondhatni, a Trianon okozta károkat enyhítjük. A szerb és a román kormány számára nyilvánvalóvá tesszük: a múltat lezárjuk, a jövőbeli együttműködés felé tekintünk

800 milliárd forintból összesen 500 kilométeren épülhetne meg az új déli vasútvonal 8-10 év alatt – közölte lapunkkal Lázár János országgyűlési képviselő, miután egyeztetett a javaslatról Orbán Viktor miniszterelnökkel. Lázár János a Délmagyarországnak elmondta: Pécsről Baja, Szabadka, Szeged, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Nagyszalonta és Nagyvárad érintésével érne el az új vasútvonal Debrecenbe. A javaslatot a kormányfő elfogadta. Mint Lázár János elmondta: a szerb és a magyar kormány áprilisban együttes ülést tart, ekkor ez a vasútvonal lesz az egyik napirendi pont. Az országgyűlési képviselő tudomása szerint ugyanis a szerb kormány hajlandó anyagilag támogatni ezt a fejlesztést.Lázár János kijelentette: ez a tervezet összhangban van az Európai Unió közlekedésfejlesztési stratégiájával is, így várhatóan uniós források is érkezhetnek. – Ugyanakkor azt javasoltam a kormányfőnek, hogy hazai költségvetési forrásból is költsünk a beruházásra.Lázár János hangsúlyozta: az Alföldre a kormány gazdasági erőforrásként tekint, amelyben még bőven vannak tartalékok. Ezek kiaknázásához azonban elengedhetetlen a közlekedési infrastruktúra fejlesztése.– Ha ez a beruházás megvalósul, akkor a jelenleg szigetszerűen létező régiók, a szegedi és a pécsi között együttműködés kezdődhet – tette hozzá. Debrecen környékén pedig a BMW-gyár miatt fontos a megfelelő közlekedés.Lázár János kijelentette: a vasútvonal egyes szakaszai még ebben a ciklusban, azaz 2022-ig megépülhetnek. Ilyen a Pécs–Baja, illetve a Szeged– Békéscsaba–Gyula szakasz.– A Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrain pedig még azt megelőzően elkészül – emlékeztetett. A teljes, ötszáz kilométeres szakaszt a politikus szerint nyolc-tíz év alatt lehet megépíteni. – Jelenleg ugyanis évente 100– 150 kilométernyi a vasútépítési kapacitás Magyarországon, de nem lehet minden erő-forrást erre az egyetlen vonalra irányítani – hívta fel a figyelmet.A képviselő beszélt arról is: a vasútvonal valójában nem új lesz.– jelentette ki.Lázár János kérdésünkre elismerte: a teljes vasútvonal kiépítése a határrendészetet is érinti. Szerinte ugyanakkor meg lehet találni azt a megoldást, ami a határvédelemnek is megfelelő.