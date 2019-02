60 éves csövek is futnak a talpunk alatt: a szegedi vízvezeték-hálózat nagy része védtelen a korrózió ellen

Tavaly decemberben a Mars téren kellett beavatkozniuk a vízmű szakembereinek egy csőtörésnél.

– Átlagosnak tekinthető a javítások száma a városban. Jellemzően a szerelvények életkora, a megnövekedett közúti forgalomból eredő rezgések, illetve a talaj mozgása és mozgatása okozza a csőtöréseket, a szivárgásokat – mondta el Balaton Krisztina, a Szegedi Vízművek Zrt. szóvivője, akit arról kérdeztünk, mi az oka, hogy úgy tűnik, az utóbbi időben egyre több csőtörés történik Szegeden.Tavaly december közepe óta legalább három olyan volumenű csőtörésről számolt be lapunk, ami a közúti forgalmat is érintette. December közepén a Mars téren és a Római körúton, néhány hete pedig a Kálvária sugárúton történt ilyen. Kíváncsiak voltunk, milyen állapotban is van a talpunk alatt futó csőhálózat.Kiderült, a Szegedi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén – azaz Szegeden és Algyőn – összesen nagyjából 705 kilométernyi ivóvíz-törzshálózat található, amelyhez további 267 kilométernyi vízbekötés kapcsolódik. A mintegy 1000 kilométernyi hálózat átlagéletkora 35,5 év – ebben azonban vannak 1-2 éves és 5-6 évtizedes vagy még régebbi szakaszok is. Életkor szerint nem lehet éles határvonalakat húzni a város egyes részei között, mivel a hálózat legkritikusabb szakaszait – például a belvárosban – az elmúlt 20 évben folyamatosan cserélték. Az új lakóparkok alatt pedig fiatal csövek futnak. A vezetékek nagy része ugyanakkor az 1960–70-es években épült, a korabeli technológiai színvonalon. Akkoriban a csövek és a kötések nem korrózióálló anyagból készültek – nem csoda, ha idővel végez velük az anyagfáradás vagy a rozsda. Az időjárás talajra gyakorolt hatásával is számolni kell: a merev csövek könnyebben elpattannak az erősen kiszáradt földben, amelynek összemegy a térfogata.Tavaly összesen 95 alkalommal kellett beavatkozniuk a vízszolgáltató szakembereinek, zömében 80–100 milliméter átmérőjű, azaz kisebb vezetékeknél.A szolgáltató szakemberei szerint ugyanakkor a hálózat megfelelő állapotban van – ezt az ütemterv szerint elvégzett rendszeres szivárgásvizsgálatok támasztják alá. Ezekkel keresik a rejtett meghibásodásokat a hálózatban. A hibastatisztika és a javítások bekerülnek egy szoftverbe, amely segíti a cserék, azaz a beavatkozási sorrend megtervezését. Ezt a rendelkezésre álló keret erejéig igyekeznek elvégezni. Évente nagyjából 2–3,5 kilométernyi vezeték cseréjére futja.– Terveink szerint idén az egyik nagy volumenű munka a Tisza Lajos körút nagyjából 400 méteres szakaszának vízvezeték-rekonstrukciós munkája lesz a Hősök kapujától az Árvízi emlékműig. Ennek megvalósításához pályázati forrást tervezünk igénybe venni, az önkormányzattal közös pályázat keretén belül – tette hozzá Balaton Krisztina.