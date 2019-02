6 országból 146 külföldi diák érkezett az SZTE-re - Szegeden tapasztalhatják meg Európa sokszínűségét

Fotó: Kuklis István

Összesen 146 külföldi hallgató érkezett a napokban Szegedre, hogy egy szemeszterre az SZTE hallgatói legyenek. Az Erasmus-programnak köszönhetően 16 ország 60 városából lettek új polgárai a városnak, akik öt hónapot töltenek majd el nálunk. Közülük 13-an a magyar kormány által támogatott Makovecz Programban érkeztek.Bene Tamás, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati igazgatója elmondta, a legtöbben Spanyolországból, Törökországból és Olaszországból érkeztek, de a németek, franciák és belgák körében is népszerű a város egyeteme. – Ennek a programnak az a lényege, hogy a diákok egy félévet külföldi országban, multikulturális környezetben tanuljanak. Nem az a cél, hogy az adott országban az általuk beszélt nyelvet anyanyelvi környezetben ismerjék meg, hanem hogy megtapasztalják, Európa milyen sokszínű. A nyugat-európai fiatalok pedig kifejezetten szeretnek is Kelet-Európába jönni, számukra ez egy kicsit misztikus terület.Erről beszélt lapunknak Andrea Solazzo is, aki Olaszországból érkezett oroszt és angolt tanulni. – Olyan kelet-európai országot akartam választani, amely orosz befolyás alatt állt. Magyarországon belül pedig azért Szegedet választottam, mert ez az egyik legjobb itteni felsőoktatási intézmény – magyarázta az olasz fiatalember, akit máris magával ragadott a város hangulata. – A belváros stílusa teljesen eltér az olaszokétól, ezt nagyon érdekes volt látni. Emellett szép tiszta, sok a fa, és imádom, hogy keresztülfolyik rajta a Tisza – beszélt első benyomásairól.A 20 éves Reyhan Ebrar Ogaktan Törökországból érkezett, joghallgató lesz nálunk. Mivel egyedül jött, elárulta, most még kicsit elveszettnek érzi magát. – Pedig Isztambul sokkal nagyobb város – tette hozzá mosolyogva. Az ösztöndíjas hallgatók beilleszkedését egyébként orientációs héttel segíti az intézmény, éppen azért, hogy hamar beilleszkedjenek és könnyen elboldoguljanak a városban, illetve az egyetem épületeiben.