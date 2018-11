700 aláírást gyűjtöttek, több buszt szeretnének

Választói kérést tolmácsolunk Lauer István képviselőtársammal, a subasai, sziksósi és öregyhegyi lakosok 700 aláírást gyűjtöttek össze annak érdekében, hogy a 67 és 67Y jelzésű autóbuszok járatszámát sűrítsék csúcsidőben.

A városüzemeltetési bizottság elnökének átadott javaslat nem csupán a járatokról szól. Fotó: Varga Anna

– jelentette ki Mihálffy Béla (Fidesz–L.É.T.) a városüzemeltetési bizottság csütörtöki ülésén, mielőtt átnyújtotta az aláírásokat és a javaslatot Ménesi Imre bizottsági elnöknek. Elhangzott, hogy kivizsgálják a kérdést, de utasszámlálást kell végeztetnie a DAKK Zrt.-nek, hogy kiderüljön, mennyire indokolt a lakossági kérés.Lauer lapunknak a legnagyobb problémának azt nevezte, hogy a legutóbbi utasszámlálás eredményei nem támasztották alá, hogy több járatra lenne szükség, pedig a tapasztalatok szerint a reggel 6 és 7 óra előtt induló járatok a leginkább túlzsúfoltak. Néha csuklós busz szállítja az utasokat, akkor még csak-csak felférnek az emberek, ám ez ritka.

Lehet, hogy az is orvosolná a problémát, ha mindig csuklós buszokat küldene a DAKK Zrt., ezt a megoldást is el tudnák fogadni az ott élők.

– tette hozzá Mihálffy.Lakosok keresték fel a két képviselőt kérésükkel, majd 8-10 személy járt körbe a területen, és gyűjtötte össze az aláírásokat. Subasán, Sziksóson és Öreghegyen nagyjából 1500-an élnek, közülük 700-an csatlakoztak a kezdeményezéshez, vagyis az érintettek jelentős része szeretne változást.A városüzemeltetési bizottság elnökének átadott javaslat nem csupán a járatokról szól, azt is szeretnék, hogy a megállóhelyek kerékpártárolóit kamerázzák be, mert gyakoriak a biciklilopások.Reálisan minimum 3 hónap, mire döntés születhet az egyébként a költségvetést is érintő kérdésben.