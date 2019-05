700 ezret kap, aki megmondja, ki az ékszertolvaj

Bevett szokás a rendőrségen, hogy bizonyos bűncselekmények elkövetőire nyomravezetői díjat tűznek ki. Ezt a megyei rendőr-főkapitányságok vezetői tehetik meg. A felhozatal változatos, volt már példa arra, hogy gyilkosokért ajánlottak pénzt, de keresnek olyanokat is, akik tönkretettek valamit az utcán. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság jelenleg tizenöt bűnözőért lenne hajlandó fizetni valamennyi pénzt. A legtöbbet, hétszázezer forintot azért a rablópárosért, akik még 2015-ben raboltak ki egy mórahalmi ékszerboltot. A férfiak nem bántották, csak megkötözték az eladót, és elmenekültek az ékszerekkel. Az egyikük 40 év körüli, körülbelül 190 centiméter magas, erős testalkatú, rövid, sötét hajú. A rabláskor világosszürke ruha volt rajta. Társa alacsonyabb, vékony testalkatú. Piros és fehér mintás sötétkék vagy fekete színű felsőruházatot, gumikesztyűt és világosszürke maszkot viselt, amikor raboltak.



Egy idős pár kirablói pedig 500 ezer forintot érnek. Ez a bűncselekmény sem mostanában történt. A három maszkos támadó 2013 nyarán rontott be az idősek Szentmihályteleki utcai otthonába. Átkutatták a lakást, ahonnan ékszereket és némi készpénzt vittek el. A Szegedi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett rablás miatt nyomoz ellenük.



Egyszer pedig az is előfordult, hogy a rendőrség által kitűzött díjat a sértett is kipótolta. Egy ismeretlen Csanádalberti külterületén ment be egy telephelyre, ahonnan gombaölő és gyomirtó szereket lopott el. A rendőrség 200, a telep tulajdonosa pedig 300 ezer forintot ajánlott fel, így a gyomirtótolvajért is félmillió forint jár.



(Leadképünk illusztráció - a szerk.)