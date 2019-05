70 millióból festenek, hegesztgetnek, síneket cserélnek

Pontosabban a felsővezeték-tartó oszlopok rozsda elleni festésére, a az esőbeállók és utastájékoztatók újrafestésére, az ívek oldalkopás-csökkentő felhegesztésére – ez kerül a legtöbbe, 25 millióba, de a Tarján-végállomás korszerű elektromos váltóvezérlést, míg a 3-as vonal 3000 méteren új sínt és alátétlemezt kap.

Hosszú idő után a Völgyérhát utcai sportpályára is költenek 4 millió 889 ezer 500 forintot, ebből új burkolatot kap a pálya, illetve lesz új kerítés, és a parkot is renoválják, ezt a munkát a Harmat-Bau Éptőipari Szolgáltató Kft. végzi el. A kertvárosi részeken kicserélik az elhasználódott járdalapokat 12 millióból, illetve további 119 millió 269 ezer forintból 21 helyszínen fejlesztik a járdát Szegeden, többek közt a Siha közi bölcsőde előttit, a Gáspár Zoltán utcában a Gedói óvodánál, illetve a Rókus II. iskola bejáratánál is. Költenek a Petőfitelep Fő terén lévő játszótérre és sportpályára, lesz két kiülő paddal és asztallal, két kézilabdakapu és két kosárlabdapalánk, a Csap utca felőli részt kerítéssel veszik körbe, illetve egy TEQBall-asztalt is telepítenek. A Gördülő Fejlesztési Terv keretében a baktói városrészben javítják az ivóvízellátást, míg a Keszeg és a Tücsök utcában ivóvízvezetéket építenek ki.