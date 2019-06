71 áldozat, köztük 4 gyerek: életfogytiglan várhat a halálkamion-ügy vádlottjaira

Súlyosabb büntetés lenne indokolt az ügyészség szerint. Fotó: Karnok Csaba

a vádlottak augusztus 16-án hajnalban Mórahalom térségéből elindultak egy hűtőkamionnal, amelybe 59 férfit, nyolc nőt és négy gyereket zsúfoltak, akik mindannyian megfulladtak. Az ügyész szerint a szállítás módját és a járművekbe zsúfolt emberek számát látva „tiszta szerencse", hogy csak egyszer történt tragédia.

A vádlottak büntetésének súlyosbítását kérte az ügyész a 71 halálos áldozatot követelő járó 2015-ös embercsempészési ügypénteken a Szegedi Ítélőtáblán. Az ügyész azt indítványozta, hogy az emberölés miatt is elítélt négy vádlottat 25 éves fegyházbüntetés helyett életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéljék másodfokon, úgy, hogy csak a másodrendű vádlottat bocsáthatják feltételes szabadságra.A vádhatóság szerint a társtettesként elkövetett embercsempészés miatt elítélt tíz férfinek is hosszabb büntetés járna. Két vádlott kivételével, akik csak egy-egy Ausztriáig tartó szállításban vettek részt a többieket két rendbeli embercsempészés miatt kellene elítélni, mert – az ügyészség szerint – két államhatás átlépéséhez adtak segítséget. Ezért pedig a büntetési tételük felső határa magasabb, mint amennyit az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék figyelembe vett. Az ügyész azt is elmondta, hogy valamennyi vádlott tisztában volt azzal, hogy a bűncselekményeket egy összehangoltan működő nemzetközi bűnözői csoport tagjaként követi el.A csoport 2015. február 7-étől augusztus 27-éig szállított embereket a szerb-magyar határ térségéből Ausztriába vagy Németországba. Az elsőfokú ítéletben huszonhat vádpont szerepel. Ezek közül a huszonötödik a parndorfi ügyként ismert eset:Hozzátette: előfordult olyan eset, hogy az embercsempészek ennél is több emberrel akartak elindulni. A másodfokú tárgyalás június 13-án a védőbeszédekkel folyatódik, a bíróság várhatóan június 20-án hirdet határozatot.