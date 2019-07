77 ország diákja méri össze biológia tudásukat Szegeden - Fotók

Szegeden rendezik meg a héten a világ legrangosabb nemzetközi biológiaversenyét, az IBO-t (International Biology Olympiad), amelyen idén 77 ország középiskolás diákja mérik össze biológiai tudásukat 4-4 fős csapatokban. Érkeztek versenyzők például Szlovákiából, Portugáliából, Spanyolországból és Új-Zélandról is, de megmérettetik magukat magyar fiatalok is.Hétfőn a várossal ismerkedtek, Szeged Rally néven szerveztek számukra vetélkedőt, több száz egyen pólós fiatal lepte el délután a belvárost. Jártak többek közt Vásárhelyi Pál szobránál a Széchenyi téren, a Szent István téri víztoronynál, szemügyre vették a Reök-palotát és a zsinagógát is.Tegnap a gyakorlati versennyel folytatódott az esemény, ebben az évben újításként jelent meg a feladatok között a neurobiológia, az alternatív biológiai alapú energiaforrások témaköre, illetve a bioinformatika is. Az elméleti versenyt csütörtökön tartják. Az egyik fordulóban két, egyenként 3 órás tesztet írnak a résztvevők, egy másik napon pedig a fenti témakörök alapján kitűzött gyakorlati feladatokat oldanak meg, összesen több mint 10 órán keresztül kell koncentrálniuk a résztvevőknek.A feladatokat mindenki az anyanyelvén kapja meg, a fordítás az egyeztetett angol szöveg alapján a versenynapokat megelőző éjszaka történik. A verseny helyszínei között van a Dugonics András Piarista Gimnázium, a TIK, a Radnóti-gimnázium és a Szeged Ifjúsági Ház. A csoportok tagjai önállóan versenyeznek, azaz csak egyéni eredményt hirdetnek majd a szervezők szombaton.A hét során egyébként Ópusztaszerrel is megismerkednek a messziről jött vendégek, míg pénteken a fővárosba utaznak.