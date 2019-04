900 millió forintból újul meg a lakótelep: fél év csúszással Odesszát is átadják

Évtizedes lemaradást pótolnak jelentős uniós támogatás segítségével Odessza városrészben. Fotó: Karnok Csaba

Eredetileg tavaly december 14-én kezdődött volna meg a felújított Odessza városrész átadása Szegeden, az önkormányzat így kötötte meg a szerződést a kivitelezést végző HPQ Plus Kft. és az Alapközmű Kft. konzorciumával még 2018. április 5-én. A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. beszámolójából megtudtuk, a projekt kivitelezése során több, a megvalósítást gátló, előre nem látható, a szerződő felektől független akadály merült fel. Például a közműnyilvántartásban nem szereplő, fellelt közművezetékek, illetve a feltárást követően szükségessé vált épületszigetelések elvégzése. Kiderült: a műszaki átadás sikeres lezárásának határideje június második hetére tolódott el. A társaság tájékoztatása szerint a kivitelezés jelenleg 80–85 százalékos készültségi fokot ért el, főként már csak a kertészeti és utcabútor-kihelyezés van hátra. A napokban az építési munkálatok a Szolgáltató sor és a piac környékére összpontosulnak.A városrész még 1960–64 között épült, az évtizedek során elhasználódott, most 900 millió forintból korszerűvé válik, az összegből 820 millió forint uniós forrás. Most új zöld területeket, jobb járdákat és sétányokat, játszótereket, sportpályákat, kültéri fitneszparkot, akadálymentesített buszmegállókat, kerékpártárolókat és korszerű világítást kapnak a lakótelepen élők. Sőt, a természeti és helyi értékeket tanösvényen szemléltetik, valamint a közelben lévő piacot is renoválják. Ültetnek 110 fát és 5000 cserjét, több mint 22 ezer négyzetméteren gyepesítenek, melyhez modern öntözőrendszer is társul.