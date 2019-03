90 helyre várják a szemétszedőket

Az önkéntes szemétszedési akcióra legalább tízfős helyi csoportok koordinátorai jelentkezhettek. A hulladék-

gyűjtéshez szükséges kesztyűket és zsákokat az akció szervezője, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) biztosítja. A tárca az eszközöket az akció logisztikai partnere, a Magyar Posta Zrt. közreműködésével ingyenesen juttatja el az egyes találkozási pontok helyi koordinátoraihoz. A szemétszedés után pedig az ITM gondoskodik a hulladék elszállításáról is.



Bár az egyes helyszínek regisztrációja március 3-án lezárult – azaz új helyszín létrehozására már nincs mód –, bárki csatlakozhat az akcióhoz, aki fontosnak tartja környezete megtisztítását a hulladéktól. A pontos helyszínekről és az akciók időpontjáról a www. szelektalok/teszedd oldalon a „Hol szedjem?" címkére kattintva megjelenő térképen lehet tájékozódni.



Csongrád megyében több mint 90 helyszínen szedhetjük a szemetet, Ruzsától Pitvarosig és Csongrádtól Makóig. Csak Szegeden 48 helyszínen várják további önkéntesek jelentkezését, de Vásárhelyen is 11 helyen kapcsolódhatunk be a nagyszabású környezetvédelmi akcióba.