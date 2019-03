9 éves öccse segítségével győzte le a leukémiát

Hadaruga Regina öccsével, Viktorral a kezelések idején. Fotó: Szekeres Máté

Regina és párja, Szabolcs 2018 októberében házasodott össze. Fotó: Rakonczai László

Ajándék az alapítványnak



A budapesti Szent László Kórházban töltött idő alatt Regina családja az egyik Démétér Házban lakott. A Démétér Alapítvány programja egy hiánypótló kezdeményezés. Céljuk a csontvelő-átültetésen átesett gyermekek gyógyulási esélyeinek növelése. Biztosítják a családok állandó közelségét a kórház területén lévő Démétér Házban. Regina és párja, Szabolcs 2018 októberének végén házasodott össze, amiről lapunk is beszámolt (2018. november 1.: Házasság lett a gyerekkori barátságból). A pár azzal hálálta meg a Démétér Alapítvány segítségét, hogy a köszönőajándékokra szánt összeget nekik ajánlották fel.

A domaszéki Hadaruga Regina kálváriája egy ártatlannak tűnő megfázással kezdődött 2014 telén, amely nem akart javulni. A domaszéki lány január 21-én este rosszul lett, akkori párja, aki ma már a férje, azt javasolta neki, menjen be a klinikára.– Mindenki nagyon kedves volt velem már elejétől fogva. Akkoriban néztem a Vámpírnaplók című sorozatot, és a sürgősségin a doktornő teljesen úgy nézett ki, mint a főszereplő lány, amin ki voltam akadva. Ami még furcsább volt, hogy egy jó darabig nem mondtak semmit, csak azt, hogy anémiám van, vérszegénységben szenvedek. Először betoltak egy nagy szobába, de nem engedtek felkelni, tolószékben toltak mindenhová. Úgy voltam vele, 20 éves vagyok, nem gondoltam semmi rosszra, megfáztam és kész. Az tűnt fel, hogy maszkot adtak rám, és folyamatosan érdek- lődtek, hogy mikor érnek ide a hozzátartozóim. De még ekkor sem volt gyanús semmi – mesélte Regina, aki hamarosan különszobát kapott, bejött hozzá a doktornő és egy nővérke, leültek az ágy két szélére, és Regina még ma is szóról szóra emlékszik, mit mondott neki az orvos. „Regina, önnek nagyon súlyos anémiája van, amit fehérvérűségnek, más néven leukémiának hívnak."– A fehérvérűségnél még nem derengett semmi, de amikor kimondta, hogy leukémia, akkor leesett. Olyan volt, mint egy nagy pofon, amit senkinek nem kívánok. Amikor felfogtam, megkérdeztem: doktornő, akkor én most meg fogok halni? Az első éjszaka nagyon kemény volt. Amikor bejött a párom, nem voltam képes elmondani neki, a doktornőt kértem meg. Utána kezdődött az én kis kálváriám. Másnap átkerültem a hematológiára, elkészült a csontvelő-biopszia, ami nem volt egy nagy élmény – folytatta Regina, aki még a legnagyobb bajban sem vesztette el a humorérzékét, a kanülöket rögzítő orvosokkal is viccelődött. A domaszéki lány négy hetet feküdt benn a kezeléseken, majd két hétre hazaengedték. A kemoterápiát elmondása szerint meglepően jól viselte. Barátnője tanácsára rövidebbre vágatta hosszú haját, amelyet így sem volt könnyű elveszíteni.– Már februárban kiderült, hogy szükségem lesz csontvelő-transzplantációra. Mondták, hogy testvértől lenne a legjobb. Két öcsém van, egyikük akkor töltötte a tizennyolcat, a másik a kilencet. Az idősebbet vizsgálták meg, de nem felelt meg, ezért a fiatalabb öcsémnek is át kellett esni rajta. Elmagyarázták neki, hogy miről van szó, azt mondta, vágjunk bele. Ő megfelelt, de akkor ismét megkérdezték az orvosok, hogy biztos akarjuk-e. Akartuk, így kezdődött a budapesti kalandunk. A születésnapomon, június 22-én költöztünk fel Pestre. Nem volt könnyű az a nap sem, mert sok rosszat hallottam a transzplantációról.A fájdalmakról azt mesélte Regina, hogy a csontvelő-biopszia és a kanülbeültetés az öccse számára sem volt könnyű.– Viktor a combvénájába kapott egy kanült, ami nem egy sétagalopp. Fantasztikus családunk van, és nagyon hálás vagyok nekik! Anyukám sokat beszélgetett az öcsémmel erről. Számára ez egy pillanatig sem volt teher, pedig nyilván nem volt egyszerű. Viktor most 12 éves, de a mai napig sem szeret róla beszélni. Sose tekintett magára hősként, nem úgy fogta fel, hogy ez egy nagy tett a számára, neki ez természetes dolog volt. Már kilencévesen is felfogta annak a súlyát, hogy mekkora segítséget jelentett a számomra – beszélt öccséről Regina, akinek a megpróbáltatásai még nem értek véget.– Jövő június 29-én lesz az én második születésnapom, akkor lehet istenigazából pezsgőt bontani, ugyanis a transzplantációt követő 5. év után nyilvánítanak gyógyultnak. Már az első kemoterápia után visszaszorult a betegség, azóta tünetmentes vagyok, de gyógyulttá csak az 5. év után nyilvánítanak – tette hozzá a mórahalmi Elixír hotel recepciósa.