A 112-es segélyhívó volt a téma: tűzről és balesetről is rajzoltak a gyerekek

Egy hónappal ezelőtt hirdetett közös rajzpályázatot a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete, valamint a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete a megyei általános iskolás gyerekeknek. A pályázatnak egy kikötése volt: a képeknek a 112-es segélyhívószám használatáról kellett szólniuk. A szervezetek egy programot is kidolgoztak, amelyben az iskolásokat játékosan ismertetik meg a segélyhívó céljával és működésével. Ebben segít nekik a Szegedi Tankerületi Központ, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ és a Szeged–Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete is.A pályázatra több száz alkotás érkezett, a legjobbakból pedig kedden nyílt kiállítás Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórában. Csongrád megye rendőrfőkapitánya a megnyitón elmondta, hogy színvonalas gyűjteményt állítottak ki az Agórában, a képek közül többet később pedig a megyei kapitányság épületében láthatnak majd. Dakos József köszöntőjéből az is kiderült, hogy a 112-es segélyhívó 2014 márciusában indult, és azóta összesen csaknem 22 millió hívást fogadtak, amiből 5 millió 200 ezer volt valós segélykérés.A gyerekeknek a szervezők készültek egy tűzzsonglőr- és egy komolyzenei produkcióval is. Ezek előtt a katasztrófavédelem különdíjasa, a 9 éves Macsek Enikő beszélt a Karácsonyi baleset című képéről.– Én azt festettem meg, hogy a fenyőfa díszítésekor kigyulladt az égősor és a konnektor is. Azonban a kép szereplői nem rémültek meg, tudták, mit kell tenni: hívni a 112-t – mondta a kislány, aki egyébként azért tüzes képet készített, mert a tűzoltók a kedvencei. Persze szereti a mentőket és a rendőröket is, mondta még.Az alsósok között Kasza Luca, a szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója lett az első. A második helyen Szabó Jázmin, az apátfalvi Dózsa György Általános Iskola, a harmadikon Bohák Viktória, a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola tanulója végzett.A felsősök között Beke Virág, a Rókus 2-es iskola tanulója készítette a legjobbnak ítélt képet, a második a sándorfalvi Nagypál Borbála, a harmadik pedig a Gedói Általános Iskolába járó Szorcsik Miklós lett.