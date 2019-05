A 13-as busz nem, éjszakai járat viszont több is lesz

Megváltozik a 76-os busz vonala Szentmihály irányába hétfőtől, most már a Katona József utca és a Szabadkai út között nem a Móravárosi körutat, hanem a Cserepes sort érintik majd, így a Katona József utcában található megállóhelyet megszüntetik, a Cserepes sorra helyezik át, ahol a 90-es autóbuszok szoktak megállni.



A járatok menetideje egy perccel több lesz majd, a menetrend nem változik. A Mars tér irányába közlekedő járatoknál nem lesz változás. Korábban írtunk arról, hogy a Momentum több éjszakai járat indítását kezdeményezte, ezt támogatta az önkormányzat, így május 13-tól a 91E, a 92E, a 93E és a 94E jelzésű buszokból hajnali 1-kor, 2-kor és 3-kor is indul majd, a részletes menetrend a DAKK Zrt. oldalán érhető el. Mindez 10 millió forintba kerül a városnak – derült ki a pénzügyi bizottság ülésén.



Érdekes viszont, hogy az önkormányzat a Momentum kérésének eleget tett, míg a KDNP 13-as busz visszaállítására tett javaslatát figyelmen kívül hagyja.



– A szegedi városvezetés mindent pártpolitikai szemüvegen keresztül néz. Sem ilyen, sem más alapon nem szabadna társadalmi csoportokat egymás ellen hangolni. Fontos a fiatalok éjszakai buszjárata – bevezetését egyébként a Fidesz–KDNP kezdeményezte az előző ciklusban –, de épp ilyen fontos lenne a 13-as buszjárat visszaállítása, amire forrást is találtunk a 2019-es költségvetésben. A móravárosiak igényeit mostohán kezeli a városvezetés, pedig az idős emberek ezzel a járattal tudnának közvetlenül eljutni a Mars térre és a 2-es kórházba.



Miközben a városvezetés a csökkenő utasszám miatt panaszkodik, népszerű járatokat szüntetnek meg vagy alakítanak át – nyilatkozta lapunknak Haág Zalán, a KDNP önkormányzati képviselője. Hozzátette, a móravárosiak érdekében továbbra is küzd majd a 13-as, illetve a 13A jelzésű buszjárat visszaállításáért.