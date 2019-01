A 60 éves örökifjú, Vőneki Antal sporttörténelmet írt azzal, hogy 52 évesen lett ultratriatlon VK-győztes

A ˝hatodik ikszes˝ Vőneki Antal sportpályafutása eddigi trófeáival. Fotó: Tóth József

– 2000-ben kezdtem sportolni, futni, főleg egészségügyi, erőnléti okokból. Az első időszakban 500 méter után 5 percig lihegtem, szuszogtam – kezdte történetét a 60 éves, szegedi Vőneki Antal. Fokozatosan rázódott bele, lett egyre nagyobb a napi adag. Kutyájával kocogott, aki már alig várta, hogy a gazdi sportcipőt húzzon – izgatottan csóválta a farkát.Antal eddig 26 maratoni versenyt teljesített, és emellett következtek az 50 és 100 kilométeres távok, a 24 órás és a többnapos futások. Majd triatlonra, annak is az ultra verziójára váltott, ebben a sportágban a futáshoz csatlakozott az úszás és a kerékpározás is.– A triatlonnak is a futás a lelke, az a befejező szám, ott dől el minden, és tulajdonképpen azzal kezdődik a verseny. És még akkor is nagyon jó fizikai állapotban kell lenni – közölte. Tavaly egy megmérettetésen vett részt, nyáron a németországi Lensahnban rendezett tripla Ironman (vasember, 11,4 km úszás, 540 km kerékpározás, 126,6 km futás) világbajnokságon, ahol kategóriájában, a 60 pluszosok között aranyérmes lett.– Nem másokkal, magammal versenyzek, saját tempómban haladok. A sikert nem lehet „üldözőbe" venni, ráadásul így nem dőlök ki idő előtt, a mozgás örömöt okoz és elkerülhetem a szenvedést. Soha nem panaszkodtam, pedig előfordult, hogy felhőszakadás miatt sípcsontközépig állt a víz a pályán. Természetesen mentem tovább – mesélte.– Annyira megviselt, hogy 2013-ban esélyesként csak 2. lettem a világkupán, hogy abba akartam hagyni. Egy év kellett, hogy kiheverjem, és csalódottságomban a következő esztendőben, idényben alig indultam versenyen – emlékezett Vőneki. Aki annak idején megelőzte, közel 20 esztendővel fiatalabb volt nála.– A hosszú távú viadalok tulajdonképpen szellemi versenyek, fejben dőlnek el a dolgok, persze kiváló állóképesség is kell. Felemelő érzés a legjobbnak lenni – mondta. Elárulta, akadt olyan év, a 2010-es, mikor 21 Ironman-távot teljesített – megjegyzés: egy tripla Ironmanhez 30 ezer kalória kell –, ami összesen 4745 kilométer. Amikor élményeiről faggattam, egymást követték a sztorik. Például: Lensahnban már 14-szer indult, ezért a helyiek a szpíkerrel együtt Mr. Lensahnnak, a legendának szólítják. Sokan azt is hihetetlennek tartják, hogy 2003-tól egy kerékpárral rója a köröket, eddig 22 ezer 500 versenykilométer van a vázban.– Soha nem felejtem el: Mexikóban, Franciaországban és Lensahnban is felfestették a nevemet az aszfaltra. Szintén Lensahnban az utolsó kilométeremnél megállított egy holland versenyzőpáros, és az egyik lakókocsiból kihangosítva eljátszották nekem a Himnuszt, valamint csatlakozott hozzám egy 5 éves forma kislány, együtt szakítottuk át a célszalagot. Franciaországban a 400. kilométernél asztalnyi tortával leptek meg helybeliek. Ezek az emlékek, élmények többet érnek, mint a serlegek és az érmek – közölte meghatottan.– A hosszú távú versenyeken stopper nem kell, az órák múlását számolom, illetve azt figyelem, mikor nyugszik és kel a Nap. Amikor újra fent van, magam is megújulok, új erőre kapok – zárta mondandóját Vőneki Antal.Vőneki Antal egyszeres (2010) abszolút világkupagyőztes ultratriatlonban. Ebben a sportágban 7-szer szerepelt a világranglista Top 10-ben, kétszer az 1. helyen. Sporttörténelmet írt azzal, hogy 2010-ben 52 évesen lett ultratriatlon VK-győztes, összetett világbajnok abszolútban. Magyar rekordot jelent a hivatalos triatlon viadalokon megtett 125 Ironman-táv, 28 ezer 249 kilométert úszva, kerékpározva és futva. Ez egyben 125 maratoni futás is, amihez még jön 26 önálló maratoni–szupermaratoni 2 győzelemmel, 8638 kilométerrel. Kategóriájában dupla Ironman Európa- és világbajnok, tripla Ironman-világbajnok, tízszeres Ironman-győztes, 50 kilométeres magyar bajnok és 595 kilométeres szupermaratoni első. Továbbá megnyerte még a ruzsai kerékpárversenyt is.– Pszichológiai tanácsokat saját pszichológusomtól, Ádám fiamtól kapok. Vitaminpótlásban saját gyógyszerészem, Ildikó, a feleségem tanácsait követem, míg weblapomat programozó fejlesztőmérnök fiam, Balázs tartja karban. Nekem csak a verseny, a versenyzés szó szerinti élvezete marad, mert ha szenvedést okozna, nem csinálnám – mondta Vőneki Antal. A famílián kívül tavaly még két szegedi Ironman, Herédi László és Fazekas Tamás segítette szereplését.