,,A barokk zene örök szerelem"

Steiler Tamás szerint Puccinit és Verdit azért jó játszani, mert kegyesek voltak az oboistákkal.

Fotó: Kuklis István

A Szegedi Szimfonikus Zenekar tagjai minden évben megszavazzák az évad zenészét az évadzárón. Most Steiler Tamás oboaművésznek járt az elismerés – s már nem először.– Nagyon értékes ez a kitüntetés, mert a kollégák választottak, és ők sokkal kritikusabbak. Egész évben együtt dolgoztak velem, látták saját szemükkel az éves munkám. Persze legalább ilyen fontos a közönség és a karmester dicsérete is, amikor mondjuk egy szép szóló után ránk mosolyog, vagy a koncert végén megkér, álljunk fel. Mégis más, mikor a sajátjaink mondanak véleményt – vélekedik a díjazott, aki immár harmadszor részesül a kitüntetésben. – 2002- ben és 2012-ben is volt szerencsém az év zenészének lenni. Szabály, hogy öt évig nem választható ugyanaz a személy, hogy senki ne dőzsöljön a jóban. Ha jól tudom, a koncertmesterünk, Kosztándi István volt eddig háromszor az év zenésze.Elmondta, zenekaron belül vannak 99-en, 8-9 hegedűs is játszik egy szólamot olykor, aminek persze megvan a maga nehézsége. Viszont sokszor nincsenek annyira reflektorfényben, mint mondjuk egy első fúvós, egy trombita- vagy fuvolaművész. – Nekünk több lehetőségünk van megmutatni magunkat, és a zeneszerzők is sokszor elkényeztetnek minket. Gyönyörű szólókat kapunk ajándékba, s a közönség előtt szerencsére van is lehetőségünk ezeket előadni, mert van rá igény.Gyüdi Sándor az évadzáró társulati ülésen elmesélte, nagyon sűrű volt a 2018/2019-es évaduk, rengeteg munka áll mögöttük. Az oboaművész kiemelte, hogy remek karmesterekkel dolgozhatott idén is, mint Medveczky Ádám, Kovács János vagy Günter Neuhold. – Talán azért is lehettem picit többet a középpontban, mert sűrű volt az év. Többet dolgoztam én is. Szerettem játszani például a Valahol Európában című musicalt, egészen más kihívást állított elém, mint amit megszoktam. A Figaro házasságát is élveztem, de nincs is olyan előadásunk, amire rossz szájízzel gondolnék vissza.Előtte a nyár, ami pihenés mellett munkát is kínál szépszerével. Közreműködik a Szegedi Szabadtéri Játékokon: az operák királynőjével, Verdi Aidájával kezd, majd egy ősbemutató következik, a Titanic. És persze a szokásos Ajándékkoncert, ahol klasszikus és kortárs találkozik, igazi zenei kincseket vonultatnak fel. Két ősbemutató is felcsendül majd, Tóth Péter Resurrexit című alkotása, és Szirtes Edina „Mókus" Vidróczki című etno-szimfonikus műve.– Ilyenkor mindig szembesülünk azzal, hogy ezeknek a daraboknak nincs múltjuk. Ez egy szűz terület. Nem mindegyikről derülhet ki utólag persze, hogy remekmű volt. A múlt héten is volt szerencsém bemutatni egy művet a Korzó Zeneházban, amit nekem írt Fehér György Miklós. Igaz, inkább a klasszikusok állnak hozzám közel. A barokk örök szerelem, de sajnos kevés olyan művet játszunk. Persze nagyon jó Puccinit, Verdit játszani, kegyesek voltak az oboistákkal, gyönyörű szólókkal kényeztettek el minket.