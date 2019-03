A Bartók Béla Konzervatórium egyik tanára is felfigyelt mórahalmi fiúra - Fotók

Rácsapó nyelvként működik



A klarinét egyszerű nádnyelves fúvókával működő fúvós hangszer. A szimfonikus és fúvós zenekarok, a dzsessz-, klezmer- és cigányzenei együttesek fontos hangszere. Hangja egy nádból készült, vékony lemezke rezgéséből ered. Hangterjedelme az összes fúvós hangszer között a legnagyobb, közel négy oktáv.

– Elsős voltam, amikor furulyával kezdtem, mint mindenki. Másodikos koromban kezdtem el klarinétozni. Először is úgy volt, hogy még nem esett ki az első két tejfogam, ezért anya nem szerette volna, hogy rezes legyek. Azt mondta, legalább egy évig próbáljam ki a klarinétot, ami aztán annyira megtetszett, hogy ennél maradtam – kezdte Gigacz Milán, akitől azt kérdeztük, miért ezt a hangszert választotta.A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola hetedikes tanulója másodikos kora óta, ötödik éve játszik a fúvós hangszeren, és sorra hozza el a legrangosabb elismeréseket. Elárulta, korábban előfordult, szívesebben ment volna játszani, de mára természetes számára a napi egy-másfél óra gyakorlás.A hetedikes fiú a közelmúltban Budapesten, az Országos Klarinétversenyen aratott sikert: a zsűri a két napon át nyújtott játékát a 3. hellyel jutalmazta, ami azt jelenti, hogy Milán korcsoportjában az ország harmadik legjobb klarinétosa. A versenyen Vastag Istvánt, Milán tanárát, a művészeti iskola vezetőjét felkészítő tanári különdíjjal jutalmazták.A versenyen figyelt fel a fiúra Devich Gábor, a fővárosi Bartók Béla Konzervatórium klarinéttanára, aki azt mondta, hogy ha most felvételizne, felvették volna. – Jövőre ide szeretnék felvételizni, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatnám. Művész szeretnék lenni, az álmom, hogy szólista legyek, és a Bécsi Filharmonikusoknál, Ausztria legismertebb zenekarában játszhassak – mondta Milán.A fiatal tehetség szerint tanulás és muzsikálás összeegyeztethető, de azt bevallotta, hogy kicsit lusta. Kedvenc tantárgya az angol, a legkevésbé pedig az irodalmat szereti. Arra a kérdésre, hogy a klarinét miben különbözik a többi fúvós hangszertől, a nád felrakásának fontosságáról tartott egy rövid bemutatót. – Kis dolognak tűnik, de fontos, mert ha csak két milliméterrel lejjebb rakjuk, akkor már nem úgy szól, besípol – magyarázta.Az iskola vezetője, Vastag István úgy fogalmazott, ilyen ügyes klarinétos gyerekkel még nem volt dolga. – 27 éves pályafutásom alatt ő a legtehetségesebb, ami a megyei, országos és külföldi eredményein is látszik. Az iskolában eddig még arra se volt példa, hogy egy országos versenyen a harmadik legjobb legyen egy diákunk, az pedig külön elismerés, hogy egy elit konzervatórium tanára is szívesen foglalkozna vele – tette hozzá az intézményvezető.