A borongós idő sem volt akadály a Szegedi Szittyáknak - Csak győztese volt a történelmi íjászversenynek - Fotók

2012-ben alakult az egyesületünk, ennek 2016 óta vagyok tagja. 2017-ben elkezdtünk íjászatot oktatni, majd 2018-ban már volt téli és nyári gyakorlóhelyünk is. Rendezvényeket korábban is szerveztünk, de mióta van négy oktatónk, azóta az utánpótlásról is igyekszünk gondoskodni.

Szittya Hagyományőrző Íjász Egyesület;

Sándorfalvi Sólymok Íjászegyesület;

Dorozsmai Íjászok Baráti Köre Sportegyesület;

Halasi Napsólyom Íjász Egyesület;

Kassai Lovasíjász Iskola Faragó Törzse

Partiscum Íjász Klub

- mondta lapunknak Csontos Gábor, a Szittya Hagyományőrző Íjász Egyesület egyik tagja, a vasárnapi rendezvény egyik szervezője.A vasárnapi csak a kezdete volt egy nagyobb rendezvénysorozatnak, a Magyar Íjász Szövetség Dél-alföldi Régiós Történelmi Versenysorozatnak. Ebben aműködnek együtt, hogy népszerűsíteni tudják az íjászat minden formáját, és kedvet csináljanak, hogy minél többen próbálják ki ezt a sportot. A verseny közben éppen ezért tehetségkutatót is tartanak, így többen is kipróbálhatják az íjászatot.

Embert próbáló mozgásforma ez. Az edzéseinken alaposan átmozgatjuk magunkat, és külön íjásztechnikákat tanulunk, hogy minél erősebbek, pontosabbak és jobbak legyünk. Mindemellett ez kikapcsolódás is, hiszen ezt csak az csinálja, aki beleszeret ebbe a sportba. Évszaktól függetlenül tudunk edzeni, ugyanis van egy termünk, ahol télen gyakorolunk, ha beköszönt a jó idő, akkor pedig a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola csemetekertjében tudjuk folytatni.

- mondta Gábor.Általában polifóm állatokra, kisebb és nagyobb céltáblákra, úgynevezett lőlapokra szoktak lőni. Vannak, akik vadászíjjal lőnek, de kicsit többen vannak, akik a tradicionális magyar visszacsapóíjakat választják.A verseny mellett az is fontos a csapatnak, hogy a hagyományőr vonalat is tovább vigye. A honfoglalás korát, a X. századot igyekeznek megjeleníteni. Mivel egy teljes felszerelés nem olcsó, ezért ez még várat magára, bár egyre többeknek sikerül beszerezni az íja mellé kaftánt, vagy süveget, vagy egy korabeli bőrcsizmát.A mostani versenyt a Szegedi Szittyák vezetőjének, Rabi Istvánnak a saját birtokán rendezték meg, de a következő megmérettetésnek már Kiskundorozsma fog otthon adni május 18-án.