A Civilház is megújult Algyőn

Csaknem 40 millió forintból korszerűsítették az épületet. Fotó: Kuklis István

Algyő a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 200 millió forintot nyert az önkormányzat épületének, a gyógyszertárat, gyermekorvosi rendelőt, fogászatot és felnőtt orvosi rendelőt magában foglaló komplexum, illetve a Civilház korszerűsítésére. Az előbbi kettőt már átadták, a civilek pedig a március 15-ei ünnepélyes szalagátvágás után vehetik birtokba épületüket.– Erre a fejlesztésre 20 millió forint állt rendelkezésünkre, azonban mire a végére értünk, szinte megdupláztuk önerőből az összeget, hiszen a padlót, ahogyan a gyermekorvosi rendelő esetében is tettük, a nulláig lebontottuk, illetve vízszigetelés is kellett a falakba. Emellett nyílászárókat cseréltünk, a fűtést korszerűsítettük, külső hőszigetelést kapott az ingatlan, megújult a melléképület és az udvar, mozgáskorlátozott-vécével bővültünk, új konyhabútort vásároltunk, illetve a konyhába ablak került, ez korábban nem volt. Továbbá az állandó pultot mobilokra váltottuk, és egy raktárt is létrehoztunk, valamint újra megnyitottuk a pincét – részletezte lapunknak Berényi András, az önkormányzat fejlesztési és üzemeltetési csoportjának vezetője.Algyőn jelenleg 40-50 civil szervezet tevékenykedik, amelyek ingyen használhatják majd a 21. századi elvárásoknak megfelelő ingatlant, de bérleti díj ellenében például baráti társaságok is kivehetik.