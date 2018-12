A Clean Bandit lesz a jövő évi Szegedi Ifjúsági Napok egyik sztárfellépője

A tíz éve alapított zenekar folyamatosan feszegeti a modern pop határait az elektronikus, dancehall, klasszikus, R&B és pop műfajok változatos keverékével. A nagy áttörést 2014-ben a Grammy-díjas Rather Be című számuk jelentette, Jess Glynne-nel kooperálva. 2016-ban jelent meg a 10 millió eladott példányt produkáló Rockabye kislemez Sean Paul és Anne-Marie közreműködésével. A dal több mint negyven ország sikerlistájának élmezőnyébe repítette a bandát, és kilenc héten szerepét a brit listák élén. Ugyanígy siker volt a Symphony vagy az I Miss You című slágerük Julia Michaels-szel. November végén jelent meg a Clean Bandit új lemeze, a What is Love?.



A legnagyobb múltú, 1968-ban indult hazai könnyűzenei fesztiválon a magyar sztárok közül először lép fel a SZIN-en Rúzsa Magdi, de ott lesz a Follow the Flow és az Anna and the Barbies is.