A cölöpözés zajlik az Etelka soron - Keresik az épülő új sportuszoda nevét

A szegediek javaslatait várja az önkormányzat a most épülő fedett uszoda elnevezésére. Ahogy a Szent-Györgyi Albert Agóra, a Móra Ferenc híd és a Napfényfürdő esetében, itt is a város lakosságára bízták, mi legyen a neve a létesítménynek. Két fordulóban keresik a komplexum nevét, első lépésben március közepéig egy kérdőív segítségével várják a szegediek ötleteit. Az eddigi tapasztalatok alapján több ezer szavazatra számítanak – tudtuk meg a Szeged Pólus NKft. közleményéből. Az erre vonatkozó űrlapot a napokban juttatják el a szegediek postaládájába, amely egyébként a szegedvaros.hu oldalon is kitölthető. A javaslatok közül egy köztiszteletben álló személyekből alakult zsűri kiválaszt három vagy öt nevet, ezekről tavasszal, a második körben ismét szavazhatnak majd a szegediek.Október végén írtunk legutóbb az Etelka sori fedett uszoda építéséről (2019. 10. 20.: Befejezték a földmunkákat az Etelka soron – Decemberre már állhatnak az uszoda tartóoszlopai), akkor azt nyilatkozta Csanádi Zoltán, a koordinációért felelős városi cég, a Szeged Pólus NKft. ügyvezetője, hogy az ütemtervnek megfelelően haladnak, a földmunkák készen vannak, innen már csak felfelé haladhat az építkezés. Most megkérdeztük, az azóta eltelt három hónapban milyen munkálatok zajlottak, állnak-e már a tartóoszlopok – fotónk tanúsága szerint még nem. Az iránt is érdeklődtünk, az időjárás okozott-e csúszást, ütemterv szerint zajlik-e az építkezés. A Szeged Pólus NKft. ezekre a kérdéseinkre az alábbi választ küldte: „Az Etelka sori építkezésen zajlik a cölöpözés. A kivitelező konkrét határidő-módosítást hivatalosan nem jelentett be. Ha ebben változás lesz, tájékoztatást küldünk."Mint ismert, a magyar kormány tavaly nyáron – a korábban tervezettekhez képest – több mint 5 milliárd forinttal megemelte a beruházás költségét. Július 31-én írták alá a 16 milliárd forintos támogatási szerződést, amelyben a Miniszterelnökség vállalta, hogy a Modern Városok Programban az Etelka sori sportuszoda és a kapcsolódó infrastruktúra megvalósítására augusztus 30-ig elutalja az arra az évre ütemezett 4,1 milliárd forintot, 2019-ben pedig a fennmaradó részt. A munkálatok tavaly nyár végén elkezdődtek, a fedett uszoda felépítésére 425 nap áll rendelkezésre, az eredeti tervek szerint ez év végére várható az átadás.