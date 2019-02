A Csongor téren még folyik a harc a helyekért - Az Erős János utcában már zajlik a munka, itt biztos lesznek új parkolók

Tavaly májusban megírtuk: megújul Tarján több része is, köztük a Csongor tér (2018. május 17.: Élhetőbb lesz Tarján – több zöld terület és parkoló lesz). Beszámoltunk arról, hogy a Csongor téren a tervek szerint lebontják a távhő épületét, a helyén parkolókat létesítenek. Hosszú évek óta problémát okoz Tarjánban a parkolóhelyek hiánya. A Hüvelyk utcában élőknek gond, hogy a Szegedi Távfűtő Kft. Csongor téri épülete is itt áll, a távhő autói itt parkolnak, ez gyakran konfliktushoz vezet. A tavaly áprilisi közgyűlésen döntöttek arról a városatyák, hogy az épületegységet a város megvásárolja a szolgáltatótól, amelyet annak rossz állapota miatt lebontanak, helyére parkolókat építenek.Olvasóink jelezték, a téren kivágták a fákat, azt gondolták, elkezdődik az épület bontása. Megtudtuk, a Szetáv épületéből – amelyet évek óta már csak szerelőbázisnak használnak – folyamatosan költöznek ki a dolgozók. Kóbor Balázs ügyvezető kérésünkre elmondta – bár korábban ezt még őszre tervezték –, legkésőbb február végéig átadják az épületet a városnak. Nagy Sándor alpolgármestertől megtudtuk, jelenleg terveztetik a bontást és a parkoló építését.Lapunkban arról is beszámoltunk (2018. október 12.: Több mint kétszáz fát kivágnak, de újakkal pótolják – Több parkoló és szemétgyűjtő lesz), hogy megkezdődött a városrész rehabilitációja a Zöld Város Programban. Ennek keretében több mint kétszáz fát kell kivágni, játszóterek újulnak meg, és parkolókat is létesítenek a József Attila sugárút–Budapesti körút–Szilléri sugárút és Debreceni utca által határolt területen. Többek között a Csongor és a Tünde tér, valamint az Építő és a Hajlat utca is megújul. A Csongor tér felújítása a tavaszi iskolaszünet kezdetekor indul, hogy az intézmények működését a lehető legkevésbé zavarja. A szegedi önkormányzatnál érdeklődtünk arról, egy időben történik-e meg a tér felújítása és a Szetáv-épület bontása.– Erről a beavatkozásról jóval a tarjáni városrehabilitáció után született döntés. Tehát várhatóan ennek befejezése után kezdjük el a beruházást, addig még le kell bonyolítani a közbeszerzési eljárást is – mondta lapunknak Nagy Sándor.Kicsivel arrébb, a Szamos és az Erős János utca mögött viszont már zajlanak a munkálatok. Erről Tapasztó Sándor, a Szeged Pólus Nonprofit Kft. projektigazgatója tájékoztatta lapunkat. – Itt jelenleg a parkolók kialakítása van folyamatban, hetvenet terveztünk. Ezek építése előtt lebontották a régi barakkóvodát, lezajlottak az előkészítő favágások, gallyazások – mondta az ügyvezető.