A délvidéki vérengzések magyar áldozataira emlékeztek Ásotthalmon

2012-ben a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom állította fel a Magyar Mártíromság Emlékművét az Ásotthalom Királyhalom határátkelőnél, azóta rendszeresen megemlékeznek az áldozatokról. - Felháborítónak tartom, hogy nincs közterületi emlékműve saját fájdalmunknak, a magyarság ellen elkövetett népirtásnak. Felelősök soha nem lettek felelősségre vonva, ezért fontos hogy erre felhívjuk a figyelmet – mondta beszédében Toroczkai László Ásotthalom polgármestere, aki Katona Róberttel, a szerbiai testvértelepülés, Királyhalom polgármesterével együtt vett részt a megemlékezésen. Most is velük emlékezett Teleki Júlia,akinek családja elszenvedője volt a tragédiának, neki köszönhető az is hogy a délvidéki Csurog mellett van egy emlékmű amely Szerbiában emléket állít a tragédiának.