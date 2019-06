A Dóm téren már épül a színpad, Újszeged sem marad ki a sorból

Szépen haladnak a munkálatok a Dóm téren, idén ráadásul a megszokotthoz képest egy héttel hamarabb indul az évad. Aki arra sétál, már láthatja a nézőteret, és a színpad két oldala is egy­re magasodik.



Lapunknak megerősítették, minden a tervek szerint halad, a múlt heti ha­­talmas esőzések ellenére is tudták tartani a tempót. Szükséges is, hiszen már június 17-én elkezdődnek a Hullámzó világ táncjáték próbái. Összesen 3 hét alatt emelkedik ki a Dóm tér macskaköveiből a sze­gedi szabadtéri, amelynek az elemeit 35 kamion szállította a helyszínre.



A csaknem ezer négy­zetméteres színpadot már jö­vő pénteken kíváncsi tekintetek fürkészik, hiszen akkor kezdődik hivatalosan is a Szegedi Sza­­badtéri Játékok évada. Az idei programban augusztus 19-éig a hagyományos Ajándékkoncert mellett 5 produkció 17 előadását láthatják majd a nézők a Dóm té­­ren.



Két év kihagyás után a tel­­­­je­sen megújult újszegedi színpad is várja a nagyérdeműt, ahol a héten kezdik az előkészületeket, annak ellenére, hogy ott több idő van a próbákig. Technikailag az is egy „kis Dóm tér" – ugyan a nézőtér építésével nem kell foglalkozni, a színpad padozatát, a világítási tornyokat viszont meg kell építeni.