A drámapedagógus nem pszichológus - az órái mégis segíthetnek a gyerekeknek

Juli ritkán érezte jól magát a bőrében. Kevés barátja volt, az iskolában furának tartották, nehezen találta a helyét. Anna már kislányként is nagyszájú volt, sokat kötözködött. Kamaszként problémás gyereknek tartották, pedig csak nem találta a számára járható utat és a megfelelő önkifejezési módokat. Tamás viszont semmitől sem félt. Úgy tűnt, minden sikerül neki. Élvezte a játékot, felszabadulttá tette a színpadi létezés, ezért otthonosan mozgott a gimnáziumi színjátszó kör próbáin. Ha ők hárman futólag találkoznak, talán semmi hasonlót nem láttak volna egymásban. A közös élmény azonban olyan kapukat nyitott meg az életükben, melyeken belépve – sok más fontos dolog mellett – azt is megtanulhatták, hogy sokkal több köt össze mindannyiunkat, mint ami szétválaszt. Tartozni kell valahova A fenti szereplők nem a képzelet szüleményei, bár olyan régen álltak már az említett deszkákon, hogy talán nem is emlékeznek rá, hogy az akkor tanultak hogyan váltak észrevétlenül természetes részeivé az életüknek. Ha minden jól sikerült, akkor ma igazi csapattagként, kiegyensúlyozott, kreatív, játékra kész felnőttként élik a mindennapjaikat. Mert a drámapedagógia, számos más dolog mellett, erre mind megtanít.



Az elmúlt másfél hétben három világnapot is ünnepelhettünk: tegnap a színházakra, egy héttel korábban pedig a bábszínházakra és a gyerekszínházakra fókuszált a világ. Utóbbi apropóján Yvette Hardie, az ASSITEJ, azaz a Gyerekszínházak Nemzetközi Szervezetének elnöke az ősi dél-afrikai bölcsességre hívta fel a figyelmet. E szerint egy személy a többi emberrel való kapcsolata által válik azzá, aki. „A gyerekeknek szükségük van arra, hogy egy közösséghez tartozva átérezzék, mennyi mindenben hasonlítunk egymásra, és megértsék, milyen sokféle jellemző teszi emberré az embert. Szükségük van olyan terekre, ahol új gondolatokat és elképzeléseket alkothatnak, és együttérzéssel fordulhatnak azok felé, akik látszólag a leginkább különböznek tőlük.



Személyesen kell megtapasztalniuk a közösség adta összetartozás-élményt, és ezáltal részesülni mindabból az örömből és szépségből, amit ez a világ kínál" – írta az idei gyerekszínházi világnap alkalmából fogalmazott levelében. Megtanít beszélgetni is Kállai Ákos drámapedagógus egyetért vele. – Egy drámapedagógiai foglalkozáson csupa klassz dolog történik a gyerekekkel. Magabiztosabbá, türelmesebbé válnak, nemcsak másokkal, de magukkal szemben is. Megtanulnak figyelni egymásra, megtanulják kifejezni magukat, s bármilyen különösen hangzik is, megtanulnak beszélgetni – mondja, és hozzáteszi, mindeközben fejlődik az empátiájuk, kinyílnak, és képessé válnak demokratikus döntéseket hozni.



– Jelenleg két színjátszó csoportom van. Amit a nézők végül a színpadon látnak, azt a gyerekekkel együtt találjuk ki. Lépésről lépésre, az összes szereplő bevonásával és véleményének meghallgatásával születik meg az előadás, így fontos, hogy ők is meghallgassák egymást, hogy nyissanak az övéktől különböző gondolatokra, és hogy próbálják megérteni a másik nézőpontját is. Ezzel egyrészt nagyszerű közösségi élményben lesz részük, másrészt – mivel kénytelenek saját belső tartalmakkal dolgozni – azt is tisztábban látják majd, hogy ők mire hivatottak az életben – magyarázza a szakember. A Remény erőt ad Yvette Hardie levelében egy kutatásra is felhívja a figyelmet. Egy New York-i színház öt éven keresztül vizsgálta, hogyan hat a gyerekekre a színházi élmény. Hardie szerint az eredmény meglepte a kutatókat, a színházi élmény a gyerekek számára ugyanis elsősorban reményt adott, megerősítette hitüket egy szebb jövőben. Azonnal fel is teszi a kérdést, miért ennyire fontos a remény? Mert – válaszolja meg – a remény erőt ad, megerősíti hitünket a jövőben, önmagunkban, átalakul magabiztossággá, akaraterővé, kitartássá, képessé tesz arra, hogy jobbá tegyük önmagunk és mások életét. „Minden gyereknek szüksége van a reményre. Felnőttként ezért tekintsük küldetésünknek, hogy elviszünk egy gyereket vagy fiatalt még ma a színházba" – kéri.



Kállai Ákost arról kérdezzük, hogy vajon zűrösebb helyzetekben, traumafeldolgozásban is segíthetnek-e a drámapedagógiai módszerek. A válasz igen, bár felhívja rá a figyelmet, hogy a drámapedagógiának nem feladata a direkt pszichologizálás. – Nem szabad a gyerek életét közvetlen módon kielemezni. Természetesen egy-egy téma kapcsán nagyon sok minden kiderül. A gyerekek így vagy úgy, mindenképpen „beszélnek" magukról is, ami nem meglepő, hiszen csak a saját tapasztalataink alapján vagyunk képesek játszani – mondja, és hozzáteszi, a drámafoglalkozások adta helyzet ráadásul kifejezetten alkalmas is arra, hogy megnyíljanak a gyerekek a problémáikkal kapcsolatban. – Igényük van a beszélgetésre, arra, hogy hallassák a hangjukat.



A frontális oktatás során erre kevés a lehetőségük, ám ha egy drámaóra keretein belül például körbeülünk a teremben, az egészen más légkört teremt – magyarázza, és kiemeli, a drámatanárok dolga ettől függetlenül mégsem az egyéni pszichoterápia, sokkal inkább az, hogy közösséget formáljanak a fiatalokból, aminek segítségével ők képesek lesznek minőségi kapcsolatot teremteni egymással, a világgal és nem utolsósorban saját magukkal is.