A farsangi jelmezekből kezd kiveszni a kreativitás: még mindig menő a tündér és az akcióhős

Ezekben a napokban rendezik az óvodákban és általános iskolákban a farsangi mulatságokat, amelyek közös jellemzője, hogy a gyerekeket arra kérik, bújjanak jelmezbe. A béketelepi óvodában tegnap buliztak a kicsik, ami remek alkalom volt arra, hogy feltérképezzük, mi most a menő a körükben, illetve mi alapján választanak maguknak öltözetet. Tudományos statisztikához használható információk helyett azonban szinte csak meglepő válaszokat kaptunk.– Azért vagyok cica, mert otthon ezt a jelmezt találtuk – állt ki őszinte nyíltsággal Violetta.– Tavasztündér vagyok, mert anya ezt a jelmezt vette – mutatta be magát Bella. Zalán pedig elárulta: azért lett Pókember, mert a kölcsönzőben a méretében ez volt, és egy bohócjelmez. – Ez jobban tetszett. Van más is, aki Pókembernek öltözött, de én vagyok az izmosabb – tette hozzá.Úgy tűnik, a kicsik többsége viszonylag rugalmasan kezeli ezt a beöltözősdit: hamar elfogadják, amit javasolnak nekik – persze adott határokon belül. A lányoknál a csillogós, tündéres, királylányos vonulat a menő, a fiúknál pedig a rendőr-, tűzoltó- vagy akcióhősjelmezek azok, amelyekkel nem lehet nagyot tévedni. A vásárolt vagy kölcsönzött jelmezek mellett viszont ma már egyre kevesebb a kézzel készített darab. Ezek azonban kitűnnek a többi közül.– A papírmasé fej másfél hétig készült, a ruhát két nap alatt varrtam – mesélt Levente dínójelmezéről Mészáros Andrea. – Minden évben saját készítésű jelmezzel jövünk, mert szeretnénk, ha azt látná a gyerek, hogy nem kell mindent boltban venni – magyarázta az édesanya. Dóri pávajelmeze is otthon készült, igaz, kicsit kevesebb munkával.– Egy kis tüll, sok csillogó kiegészítő, és kész a tökéletes jelmez – árulta el egyhetes munkája titkát Békésiné Antal Anikó. És hogy nem kell ezt az egész témát túlbonyolítani, azt Zsombor jelmeze bizonyította. Néhány kartondoboz színre fújva, és már készen is volt a tankjelmez, amelyet édesapja fabrikált.A legkedveltebb módszer ma már egyébként a kölcsönzés: ez esetben 3–5 ezer forintért csak az öröm van a farsanggal, hiszen sem varrni, sem tisztítani nem kell az öltözetet. Ennyi pénzért amúgy már vásárolni is lehet sajátot. Igaz, az igényesebb szettek ennek az összegnek a két-háromszorosába kerülnek. És ahogy az egyik óvodás kislány mondta, a Jézuska jövőre hozhat másikat, hiszen akkor már biztosan nem lesz jó méretben az, ami idén.