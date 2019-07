A feladatok mellett szórakozni is van idejük a táborozó gyerekeknek - Fotó

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága ebben az évben huszonkettedik alkalommal rendezi meg a Közlekedésbiztonsági Nyári Táborát a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kishomoki Kiképzőbázisán július 1-5. között.A Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára elmondta, hogy az ötnapos tábor legfontosabb célja, hogy a gyerekeket megtanítsák a biztonságos közlekedésre, de felhívják a figyelmüket a szabadidő hasznos eltöltésére és a szünidő veszélyeire is.Vad Róbert azt is elmondta, hogy a tábor meghívásos alapon működik. Évek óta azokat a gyerekeket hívják meg, akik év közben is tesznek a közlekedés biztonságáért. Az ingyenes táborba azokat az általános iskolásokat várják, akik részt vettek a tanév alatt valamilyen közlekedéssel kapcsolatos versenyén – tette hozzá.Év közben pedig több ilyen esemény, illetve verseny is volt. Ilyen például a Ki a mester két keréken? Című vetélkedő, vagy a közlekedésbiztonsági gyermekrajz pályázat. Azok a gyerekek, akik ezeken kiemelkedően teljesítettek, majdhogynem automatikus meghívást kapnak a táborba.– Persze nem csak feladatokat kell megoldaniuk, nagyon sok szabadidős program, klasszikus szünidei időtöltés is lesz ez alatt az öt nap alatt – tette hozzá Vad Róbert.A tábor nyitónapján azonnal belevágtak a programok közepébe. Hétfőn a rendőrség és a társszervek tartottak bemutatót. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai egy tűzoltóautót vittek a táborba, amint most nem csak messziről nézegethettek a kicsik, hanem például bele is ülhettek. A rendőrök pedig olyan eszközöket vittek, amelyeket éles helyzetekben is szoktak használni.– Természetesen nem fegyverekre kell gondolni, hanem mondjuk protektorokra, és más védőfelszerelésekre – mondta Vad Róbert.Kedden a kecskeméti repülőbázisra viszik el a gyerekeket, utána pedig strandra mennek. Szerdán a vízirendészekkel hajózhatnak a Tiszán, délután pedig a Dómot nézhetik meg. A nyaralás csütörtökön Gyulán folytatódik, ahol a vár megtekintése után a Várfürdőt próbálják ki, csütörtökön pedig minden tábor legfontosabb része, a szalonnasütés következik. Pénteken pedig már elképzelhető, hogy „kötelező" feladatok nem is lesznek, az a nap a búcsúzkodásé. Az összesen 26 diák a táborban is alszik, és teljes ellátást kapnak a Csongrád Megyei Főkapitányságtól.A kicsikre egyébként nem rendőrök, hanem tanárok vigyáznak. Ők szintén olyanok, akik szívügyüknek tekintik a biztonságos közlekedést.