A felvidéki magyarságért mindent megtesz a kormány - Fotók

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a felvidéki magyarság meg tudja őrizni identitását. Ezért a történelmi egyházakkal, a stratégiai szövetséges magyar párttal, a civil szervezetekkel olyan kapcsolatrendszert tart fent, amely által a felvidéki magyarság meg tudja őrizni nyelvét, kultúráját, identitását – hangsúlyozta kedden Szegeden a nemzetpolitikai államtitkár.A csehszlovákiai magyarság megpróbáltatásairól szóló konferencián Potápi Árpád János kiemelte a kultúra, az oktatás, az egyházak, a szociális szféra megerősítésének fontosságát, ennek kapcsán példaként említette a pozsonyi szakkollégium létrehozását és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot.A Katolikus Házban megtartott programon magyarországi és felvidéki történészek, egyházi vezetők tartottak előadást, többek közt Várszegi Asztrik püspök, visszavonult pannonhalmi főapát is, aki Stefánia főhercegnő és a Pannonhalmi Főapátság kapcsolatáról beszélt. Mint mondta, Stefánia azáltal, hogy összeházasodott Lónyay Elemérrel, kikerült az udvari protokollból, férjével Oroszvárra költöztek egy kastélyba, azonban a szovjet csapatok felszabadították a települést, ekkor az idős házaspár Pannonhalmára költözött. Itt halt meg 1945-ben a főhercegnő, abban a szobában, ahol most Várszegi Asztrik lakik.A bencés szerzetes elmondta, a házaspárt a Pannonhalmi Apátság altemplomában temették el, a fedlapot a többi ott lévő sírhoz hasonlóan 2012-ben felújították. Stefánia és férje az oroszvári kastélyt a bencésekre hagyta, viszont 1947-ben elkobozták tőlük, így Csehszlovákia része lett, azóta vissza sem tudták szerezni – tette hozzá.Előadást tartott Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is, Európa mint jogszűkítések terepe – különös tekintettel a felvidéki magyarokra címmel. A politikus úgy fogalmazott, a trianoni békediktátum meghatározta az elmúlt száz esztendő történéseit a térségben.