A fenntarthatóság alapjaival ismerkedtek a kisteleki diákok

A kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium tanulói is bekapcsolódtak a Fenntarthatóság Hete programba március 18–22. között, ebben a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület is közreműködött. Az első nap a feltérképezésről szólt, a gyerekek megismerkedtek a globális felmelegedés, a vízhiány, a csökkenő energiakészlet és a klímaváltozás negatív hatásaival. Ezt követően már megoldásokat kerestek: a környezettudatos életmód elméleti, gyakorlati kérdéseiről, a fenntartható háztartás gyakorlati praktikáiról, a talpunk alatt rejlő kincsekről, a háztáji természetvédelem gyakorlatáról tanultak. Megtudták, hogyan jut el az élelem a farmtól az asztalunkig, és posztereken keresztül tanulmányozták a fenntartható anyaghasználatot, az éjszakai fényszennyezések hatásait.A fiatalok közösségi vállalkozások működéséről is hallhattak. A Cargonomia teherbiciklikkel végez futárszolgálatot, munkatársai többek közt bioélelmiszert szállítanak házhoz Budapesten és környékén. A kisteleki gyerekek a teherbicikliken tekerhettek is. A második cég a fővárosi Cyclonomia volt, amely újrahasznosítással foglalkozik, a bemutató során bicikligumi-belsőből divatos fülbevalókat, karkötőket és öveket készített az ifjúság. Jártak a helyi Unichem Kft. üzemében is, ahol többek közt víztisztítással foglalkoznak. A hét során még természetes alapanyagokból körmöcskézéssel karkötők készültek, nemezből pedig tulipánok. Megismerkedtek a helyi termékekkel: műhelyfoglalkozásokon lesték el a tejfeldolgozás titkait, készítettek kenyérlángost, kalácsot, lekvárt és süteményt, olasz tésztaételt házi tésztából, és pizzát is, valamint gyógyteákat ittak, csírákat kóstoltak, tyúkhúr- és csalánturmixot is fogyaszthattak mint reggeli energiaitalt. Filmet néztek a klímavédelmi törekvésekről, beszélgettek az okosházról és -városról, és a villanyautók pozitív hatásairól is.