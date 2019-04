A fiatalok helyben tartását és vidékre csábítását segítik: 44 településen igényelhető a falusi csok megyénkben

Kálmán Imréné februárban kezdte árulni árpádhalmi házát. A falusi csokkal biztosan könnyebb lesz vevőt találni. Fotó: Kovács Erika

Ruzsán is érdeklődnek az eladó házak iránt. Fotó: Frank Yvette

2486 hátrányosabb helyzetű, legfeljebb 5000 fős lélekszámú településen lesz igényelhető a falusi csok – közölte pénteken budapesti sajtótájékoztatóján a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta, hogy a program július 1-jén indul, és egyelőre három évig, 2022. június 31-éig lesz elérhető. Ugyanakkor a kormány monitorozni fogja, milyen hatása van a falusi csok támogatási rendszerének a kistelepüléseken.Ha 2022-ben továbbra is van igény a programra, a kormány dönthet a folytatás mellett, illetve az érintett települések listáját is felülvizsgálhatják, akár bővíthetik is – fejtette ki a kormánybiztos.Csongrád megyéből negyvennégy település szerepel a listán, többek között Apátfalva, Balástya, Csanytelek, Eperjes, Kövegy és Maroslele, de ott van például Pusztaszer is. A településvezető szerint a vidékre költöző fiataloknak ez nagy lehetőség. – Azok, akik meglátják, megtalálják a vidékben is a szépet, jól járnak majd a kormány által biztosított összeggel, hiszen falun olcsóbban lehet ingatlanhoz jutni, sokszor jobb állapotúhoz, mint amit városon kapnának meg a falusi ár többszöröséért. Községünkben jelenleg is vannak jó állapotú, de lakatlan házak. Tárt karokkal várjuk a házaspárokat, családokat, amelyeknek a gyermek születésekor életkezdési támogatást is adunk. Bízunk benne, hogy a program által nem ugrik meg jelentősen az ingatlanár – nyilatkozta Máté Gábor.Ugyanígy Ruzsán és Öttömösön is várják az ifjú párokat. Utóbbi község vezetője, Dobó István korábban lapunknak elmondta, 6-7 eladó ház van náluk. Komfortosabbat, amelybe akár már be is lehet költözni, 4-5 millió forintért árulnak. Az önkormányzat a lakásvásárlási rendelet módosítását tervezi: egymillió forinttal támogatnák a házvásárlást. Sánta Gizella, Ruzsa polgármesterének beszámolója szerint a településen évek óta támogatják a lakásvásárlást és -felújítást fejenként maximum kétmillió forintos kamatmentes hitellel, így szerinte ez és a falusi csok segíthet helyben tartani a fiatalokat.A falusi csok rendszerében a kedvezményezett kistelepüléseken használt lakás és ház vásárlására, illetve a megvásárolt ingatlan felújítására, korszerűsítésére és kibővítésére egy gyermek megléte vagy vállalása esetén 600 ezer forint, kettő gyermek esetén 2 millió 600 ezer forint, három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a fiatal párok. Azok a családok, amelyek korábban már – akár a csok lehetőségeit kihasználva – megvásárolták ingatlanjukat, korszerűsítésre és bővítésre, szintén vissza nem térítendő támogatásként, megkaphatják a falusi csok támogatási összegeinek felét: egy gyermek esetén 300 ezer forintot, kettő esetén 1 millió 300 ezer forintot, három vagy több gyermek esetén pedig 5 millió forintot.