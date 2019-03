A fiatalokat is bevonják a vízi turizmus fellendítésébe

Korábban egy szakmai tanácskozás keretében az Alsó-Tisza-part ökológiai fejlesztéséről tartottak szakmai tanácskozást, szerdán pedig arról egyeztettek, a nevelést miként tudják bekapcsolni a vízi turizmus fellendítésébe. A projekt elsődleges célcsoportját a fiatalok alkotják, ezért a nyár során táborokat szerveznek számukra, amihez sátrakat is vásárolt a két önkormányzat. A szakmai konferencián Walterné Böngyik Terézia, a hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola igazgatója az iskolai és oktatóközponti tapasztalatokról és eszközrendszerekről beszélt, Ábrahám Krisztián, a Kör-Te Közösségépítő és Egészségmegőrző Egyesület elnöke arról adott számot, hogy a természeti területek milyen szerepet töltenek be a fenntarthatóságra nevelésben, míg Horváth Alexandra, az SZTE JGYPK hallgatója a környék vízi turisztikai szokásait ismertette.



A szerdai programon Molnár Áron polgármester kiemelte, 2019 fontos év a turisztikai fejlesztésben, hiszen sok minden épül és elindul, de ahhoz, hogy a vízisport-központ, a megújult part és a szabadstrand is jól működjön, meg kell tölteni élettel. Füzesy István, az algyői önkormányzat pénzügyi és gazdaságfejlesztési bizottságának elnöke hangsúlyozta, a projektek által az országos vízi turizmus fejlesztésébe kapcsolódnak be az egymásra épülő programokkal, ugyanis a Tisza felső szakaszán megállt a munka, ezt szeretnék folytatni.