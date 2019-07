A Fidelitas szerint Botka nem tűri a konkurenciát

– Botka László polgármesterről köztudott, hogy arrogánsan viselkedik azokkal, akik megkeresik őt, például olyan ügyekkel, amelyek a város színvonalát emelnék. Szinte alig akad olyan vállalkozó Szegeden, akinek ne lépett volna rá a tyúkszemére. Amikor a Szeviép-károsultak segítséget kértek tőle, akkor is csupán annyit tudott mondani, hogy eltévesztették a házszámot – emelte ki keddi sajtótájékoztatóján Korponyai Ernő, a szegedi Fidelitas elnöke.



Hozzátette, a Fidelitas tagjait fel is jelentették csupán azért, mert megpróbálták szemléltetni a szegediekkel, hogy milyen emberekkel veszi körül magát a városvezető, ez a „börtönválogatott" plakát volt. A városvezetés viszont pert vesztett a fiatalokkal szemben. Korponyai Ernő szerint el akarták hallgattatni őket, csak azért, mert Botka Lászlónak fáj az igazság és az, ha valaki nem ugyanúgy gondolkodik, mint ő. Szerinte ezért ment szembe például az egyházmegye püspökével és az egyetem rektorával is, akik csak gyengébb kritikát fogalmaztak meg róla. A Fidelitas egyébként napokon belül újabb plakátkampányt indít a városban, ezúttal a Kossuth Lajos sugárúton, ahol – mint mondták – a polgármester arroganciájára hívják fel a figyelmet.