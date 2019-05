A flitteres hímzés a trendi: kézimunka-kiállítást rendeztek Tiszaszigeten

– Ez harisnyavirág, ezek pedig flitterhímzéssel készült állatok – mutatta Lampert Józsefné Erzsike, a tiszaszigeti Kreatív Műhely vezetője azokat a kézzel készített tárgyakat, amelyeket tiszaszigeti kézművesek készítenek. Havonta egyszer ülnek össze, ma már közel húszan, pedig anno négyen alapították ezt. – Nemcsak mi, nyugdíjasok ülünk össze, a legfiatalabb tagja a csoportnak 9 éves, és mindenféle kézimunkát készítünk, amely kreativitást igényel. Elsődleges célunk a hagyományok megőrzése volt, azonban nyitottak vagyunk az új dolgok iránt is, van aki dekupázstechnikát alkalmaz, van, aki horgol vagy rongyszőnyeget készít – magyarázta a Kreatív Műhely vezetője.Mára már nemcsak a szakkör nőtte ki magát, hanem az a kiállítás is, amelyet minden évben május 1-jén rendeznek meg a faluházban. A nemzetközi kézimunka-kiállításra 22 kiállító érkezett a környező települések mellett a határon túlról is. A deszkiek célja, hogy bemutassák a szerb, Maros- menti kultúrát, a fémszálas technikát igyekeznek mai körülmények közé ültetni, így nemcsak a főkötőkre, hanem könyvekre, mappákra, dobozokra is hímzik. Érkeztek kiállítók Ferencszállásról, Kiszomborról és Újvidékről is, van, aki a foltvarrást mutatta be, míg más levendulás kézműves termékekkel érkezett. A kiállítást hetedik alkalommal rendezték meg, a település polgármesterétől, Ferenczi Ferenctől megtudtuk, annyira kinőtte magát a rendezvény, hogy jövőre már nem csak kiegészítő programja lesz a május 1-i kavalkádnak. Nagy sikert arattak a tiszaszigeti Kökény Lászlóné tárgyai, aki szintén követi a trendeket, így a hagyományos hímzés mellett flitteres kézimunkákat is készít. Csigát, kakast és sünit is láthattunk ilyen technikával. Elárulta, a tukán madár színeit unokája állatenciklopédiájából nézte ki.