A gyerekek érzékenyebbek a mérgező nehézfémre

Fotó: Karnok Csaba

Az érintett két iskola – a Rókusi és a Zrínyi – közel 90 éve épült, vélhetően maradtak a belső ivóvízhálózatukban ólomtartalmú csövek, a mérgező nehézfémek onnan oldódhatnak az ivóvízbe. Az ólommal szennyezett ivóvíznek egyébként semmilyen különös íze vagy szaga nincs, azt csak laboratóriumi vizsgálattal lehet kimutatni.Az elfogyasztott csapvízben lévő ólom a szervezetben felszívódik, a véráramba jut, és egészségkárosodáshoz vezethet. Ehhez azonban többnyire hosszú ideig nagy mennyiségben kell inni a magas ólomtartalmú vizet.A terhes anyák, magzatok, csecsemők és kisgyerekek különösen érzékenyek az ólom káros hatásaira.A gyerekeknél elsősorban a mentális fejlődésükre, szellemi képességeikre, intelligenciaszintjükre van negatív hatással, a felnőttek esetében fontos ionoknak, nyomelemeknek, vitaminoknak – így a kalciumnak, a vasnak, a cinknek és a D-vitaminnak – romlik a hasznosulása – olvasható a szaktanácsadással is foglalkozó Vízkutató Vízkémia Kft. honlapján.A Webbeteg egészségügyi szakportál azt írja, enyhe ólommérgezés esetén sokan tünetmentesek. A jelentkező tünetek általában hetek, hónapok vagy még hosszabb idő alatt alakulnak ki, néha fel-fellángolva. Már kis mennyiségű ólom is komoly szervi károsodásokat okozhat. A legkomolyabb veszélynek az agy van kitéve, visszafordíthatatlan károsodások alakulhatnak ki.Magasabb ólomszint esetében a vesék és az idegrendszer is károsodik. A gyerekeknél vérszegénység, lassult izom- és csontnövekedés, halláskárosodás, tanulási, mozgáskoordinációs, beszéd vagy magatartási zavar utalhat ólommérgezésre – teszik hozzá.Ha időben sikerül diagnosztizálni – vér-, vizeletvizsgálattal –, az ólommérgezés jól gyógyítható kelátképző gyógyszerekkel, amelyek kivezetik a szervezetből a nehézfémet. Máskülönben az ólom felhalmozódik a csontokban és a vörösvértestekben. Ez a terápia akár hónapokig is eltarthat.