A hajléktalanok miatt tűnnek el a padok, de most visszakerültek a Mikszáth Kálmán utcán

Ismét van pad a Mikszáth Kálmán utcai megállóban, egyelőre csak mobil. Fotó: Frank Yvette

A Bartók térről viszont eltávolítottak jó néhányat, az ott dorbézoló hajléktalanok miatt. Fotó: Frank Yvette

Több olvasónk panaszolta: elkeserítő, ami a 71A-s és 74-es busz végállomásán történik a padokkal. Korábban volt ott kettő is, aztán egyet elvittek, most pedig már egyáltalán nincs ott ülőalkalmatosság, pedig az időseknek jól jönne. Sokan, sokszor, több fórumon is panaszkodnak emiatt, változás mégsem történik. Egy nyugdíjas hölgy elmondta, a piaci bevásárlás után jó lenne leülnie, nem érti, miért vitték el onnan a padokat.Utánajártunk a problémának, Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetője lapunknak elmondta, több ott lakó és egy cégvezető is kérte a padok eltávolítását. Szondi Ildikótól, a körzet önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, valóban lakossági kérésre vitték el ezeket. – Nemcsak a Mikszáth Kálmán utcáról, a Bartók térről is el kellett távolítani a padok egy részét az ott lakók panaszai miatt. Sokan vannak a téren a hajléktalanok, az éjszakai dorbézolásukat, a szemetelést így lehet megszüntetni. Gyakran nagydolgukat is itt végzik a kapualjakban, ez zavarja az ott élőket – mondta szerdán lapunknak Szondi Ildikó. Azt is hozzátette, mivel sok a panasz a másik oldalról is, így kísérleti jelleggel lehet, hogy visszateszik az ülőalkalmatosságot.Csütörtök reggel ez meg is történt, Makrai László arról tájékoztatta lapunkat, mobil padot helyeztek ki a buszmegállóba. – Azonnal felszedhető padot tettünk ki, amelyet csavarral rögzítettek a kollégáim. Próbálunk eleget tenni azok kívánságainak is, akik itt élnek, és azokéinak is, akik a buszmegállóban szeretnének leülni – magyarázta a környezetgazdálkodás ügyvezetője. Makrai hozzátette, a Bartók tér környékén tanyázik a négy-öt fős, hajléktalanokból álló banda. Meglátják, változik-e a helyzet, ám ha ismét sok lakossági panasz érkezik, újra elviszik a padokat.