A helyek nagy részét már ősszel lefoglalják : Indul a szezon, most húznak legtöbben síbakancsot

Bárkányi Vanessza síbakancsokat próbál a Bocskai utcai síkölcsönzőben. Az ausztriai Murauba készül a család. Fotó: Török János

Ihász István, a Bocskai utcai síkölcsönző alkalmazottja a sílécek rengetegében. Fotó: Török János

A szegedi Montana Tours tulajdonosa, Olasz Imola csak most hétvégén 800 főt visz síelni. Fotó: Török János

Árak



A Bocskai utcai kölcsönzőben a síléc, snowboard egy hétre 7500–15 ezer, a sí- és snowboardcipő 4500–6500, a bukósisak 1000–4000, a kocsi tetejére rögzíthető síboksz pedig 6000–15 ezer forintba kerül. Murauban január 24–27. között 4 nap/3 éjszaka/3 sínap két felnőttnek egy 7 év alatti gyerekkel 890 euróba kerül. Ugyanitt január 28. és február 3. között két felnőttnek és két gyereknek öt sínapért már 1990 eurót kell fizetnie. Gerlitzenben a főszezonban egy felnőtt, hatnapos síbérletért 203 eurót kérnek, a 2003 és 2011 között született gyerekek ugyanezt megússzák 102 euróból. Ugyanez elő- és utószezonban 193 és 97 euró.

Egymásnak adják a kilincset a szegedi Bocskai utcában lévő Alpok Bt. síkölcsönzőben a hideg sport szerelmesei. Az utcában esténként már hetek óta sorakoznak a felsőkategóriás autóik és a tetejükre való síbokszok.Hétfő délelőtt, míg a síelők egy része a korábban kölcsönzött holmikat hordta vissza, Páger Bianka és Bárkányi Vanessza síbakancsokat próbált. – Nem érzem szűknek, nem nyom – mondta Bianka, mire az üzlet alkalmazottja azt válaszolta, ha hozzáér, az a normális.Vanessza édesapja, Bárkányi Kornél elmondta, mint minden évben, idén is az ausztriai Murauba menneksíelni. – Jók a pályák, hosszú, széles kék pályák vannak, amelyek a kezdőknek ideálisak. Négyen megyünk a családdal öt napra, amiből három nap a síelés. Ez az utazással, szállással, sífelszereléssel és síbérlettel együtt 1500 euró. Szerintem ez alatt négy főre nem lehet kihozni – magyarázta a családfő, aki több mint tíz éve jár síelni, Bianka viszont most második alkalommal fog majd síbotot a kezébe. – Jó volt, estem-keltem. A hütte volt a legjobb, meg a bor, a pálinka és a gőzgombóc – mondta a lány.A család korábban már síelt Olaszországban, Tirolban egy ismerősnél. Bárkányiék úgy vélik, Tirol komolyabb terep, Murau családiasabb és bulisabb. Február 9-én indulnak, de a sífelszerelést már időben le kell foglalni. Ihász István, az üzlet alkalmazottja segítségével bakancsot, lécet és botot béreltek a Bocskai utcai boltban. Sisakja van mindenkinek. Idén először Vanessza a snowboardozást is kipróbálja.Nemcsak a síkölcsönzőben, az utazási irodában is most van a síszezon csúcsa. A szegedi Montana Tours tulajdonosa, Olasz Imola azt mondta, ezen a hétvégén 800 embert visznek síelni. – És ez még csak az első dömping, utána még ugyanennyien utaznak velünk. A csúcsidőszak február közepéig tart, de már december 15-én 450-en utaztak, akiket 27 síoktató kísért.A foglalások 70 százaléka már szeptember és november között megtörténik – magyarázta az ügyvezető, aki 22 éve szervez síutakat.A Montana Toursnál minden sítábor tartalmazza az oktatót és a síbérletet. Itt Murau és Gerlitzen a két legnépszerűbb úti cél, a kedvezményes szállás és síbérlet miatt. A szakember szerint Szlovénia is egyre kedveltebb, igaz, kisebbek a pályák, de ár-érték arányban igen kedvező: a síbérletek 30 százalékkal olcsóbbak az osztrák áraknál.A 800 fő között van, aki 100 eurót fizetett öt éjszakáért, más éjszakánként fizet ennyit a szállás típusától függően. Imola szerint ezért nem is érdemes általánosítani, de az látszik, hogy csökkent a kint töltött éjszakák száma, többen inkább kétszer mennek el síelni, rövidebb turnusokra.