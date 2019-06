A helyi értékeké volt a főszerep szombaton Deszken - galéria

Bár az időjárás a hétvégén egyáltalán nem kedvezett a kültéri programoknak, számos megyei településen mégis megtartották az eseményeket, Deszken például Helyi Értékek Napja volt szombaton. Jelen voltak a helyi kézművesek és termelők, akik egész nap szebbnél-szebb portékáikat árusították, délelőtt bemutató is volt róluk.– Hat éve készítek gyurmából ékszereket égetési technikával, a Franciaországban élő barátnőm "fertőzött meg" ezzel, neki ez a foglalkozása, ebből él ott kint, nekem csak hobbi tudott maradni a munkahelyem mellett. Amíg a kínai üzletekben ingyen adják a pólókhoz a nyakláncot, addig nagyon kevés értéke van a tevékenységemnek – nyilatkozta lapunknak Bakosné Szöllősi Ágnes. Azt mondja, ő minden évben jelen van ezen az eseményen, mindig jó közösség kovácsolódik össze.A helyiek mellett például a kübekházi Juhászmé Dobrai Melinda is a helyi értékek sorát gyarapította munkáival, ő levendulás termékeket hozott a vásárra.– Húsz évvel ezelőtt szőnyegszövéssel kezdtem, ezekből is hoztam néhányat, aztán ahogy megnőttek a levendula bokraim, elkezdtem a virágból illatosítókat, dísztárgyakat készíteni. Mindent én varrok hozzá, és kimondottan ügyelek arra, hogy igazi levendula legyen a termékekben, ne lepődjön meg a vásárló, amikor otthon szétnyitja, és csak nagyon kevés benne a növény. Tavasztól őszig járom a kézműves vásárokat, tárlatokat, népszerűsítve ezzel a kézművességet. Attól tartok, hogy néhány évtized alatt eltűnik, például a horgolás és a kötés is, mert a gyerekeknek már nem ezt tanítják a technikaórán. Ezért tanítottam meg én is az unokámnak a szövést, illetve már alapszinten horgolni is tud. Jó lenne ha a fiatalok a szabadidejükben 1-2 órát áldoznának ilyenekre – hangsúlyozza.A vásár mellett a gyerekeknek hungarikum játszóházat szerveztek és felléptek a helyi tehetségek is, az este során pedig táncházat rendeztek, illetve 20 óra 30 perctől Oláh Gergő is koncertet adott.