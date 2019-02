A helyi értéktárat örökítették meg fotókon - Előzsűrizték a nyomtatva érkezett pályaműveket Mórahalmon

A Települési Értéktárban szereplő dolgokat kellett fotózni. Kovács Ildikó szervezővel a négytagú zsűri három tagja – Duka Félix, Németh György és Török János – előzsűrizte a nyomtatva érkezett pályamű

– Van már gyakorlatunk benne, gyorsan le lehet zsűrizni a képeket, de most nem lesz egyszerű dolgunk. Sokáig képszerkesztőként is dolgoztam, ha ránézek egy képre, remélem, nem lesz nehéz dönteni – mondta Németh György fotóművész, a Magyar Távirati Iroda egykori Csongrád megyei fotóriportere, aki két társával együtt előzsűrizte kedden az „ÉrtékTárulj!" fotópályázatra nyomtatva érkezett pályaműveket.A fotópályázatot a SZÉPKÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesület hirdette meg, amelyen a Települési Értéktárban szereplő dolgokat – többek között a helyi bivalyrezervátumot, a gyógyfürdőt, a Rózsa-rétest, a Homokháti Sokadalmat, a kézzel készített száraztésztát – kellett fotózni szeptember közepe és január vége között.Kovács Ildikó szervező elmondta, összesen tizenhárman pályáztak 63 képpel, három kategóriában: junior (16 év alatt), ifjúsági (17 és 25 év között), illetve felnőtt (25 év fölött). Mindhárom kategóriába egyenlő arányban érkeztek felvételek.A jó hangulatú előzsűrizésen kollégánk, Török János, akit a 37. Magyar Sajtófotó Pályázaton a megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporternek választottak, illetve Duka Félix, a Móra-Net TV főszerkesztője vett részt.A felhívásra főképp természetfotók érkeztek, digitálisan küldtek be képet a fürdőről, és rétest evő kislányról is. A zsűri negyedik tagjával, Talmácsi Istvánnal, Mórahalom főépítészével közösen március végéig döntenek a zsűritagok, akik a fődíj mellett minden kategóriában három-három pályázót díjaznak. A fődíj egy 30 ezer forint értékű rendezvényhelyszín-bérlés vagy szálláslehetőség a bivalyrezervátum melletti Tündérrózsa Szálláshelyen. Az ünnepélyes díj- átadót március 15-én, pénteken a Mini Hungary Parkban tartják, ahol kiállítás nyílik a legjobb képekből.