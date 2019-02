A hittanosok ismét mintaként szolgálnak - Immár negyedszer nyertek a kistelekiek

A kisteleki csapat tavalyi betlehemes játéka is első helyezést ért el.

A hittanosok ezúttal is kiemelkedően teljesítették a pályázati feltételeket, újra mintaként szolgálva a többi versenyző számára.A kisteleki produkciót a zsűri így értékelte: „A szövegkönyv értékes üzenetet közvetít, kiválóan őrzi a régi, népies betlehemesek hangulatát, a pásztorok nyelvezetét, a királyok méltóságteljes megszólalásait, ugyanakkor új szemszögből mutatja be Jézus születésének történetét. Az előadások színvonalát az igényes jelmezek és kellékek, valamint a zenei kíséret is emelte. Mind a csoportvezető, mind a gyerekek lelkesedését mutatja, hogy előadásukkal sok helyet felkerestek. Előadásukhoz kapcsolódva kiemelkedő mértékű az 585 ezer forintot tartalmazó adománygyűjtés a kárpátaljai gyerekeknek. A Kisteleki Betlehemezők Csapatát első helyen kiemelt arany minősítéssel értékeljük, mert a 600 éves magyar betlehemezés hagyományát kiemelten magas színvonalon őrzik és éltetik" – írták.A csapat nyereménye egy nyolcnapos jutalomnyaralás Horvátországba, az Adriai-tenger partjára, valamint a 2018-as betlehemes játékukkal képviselhetik különböző nemzetközi konferenciákon Magyarországot és Kisteleket.