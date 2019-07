A hívek adományának is köszönhető, hogy megújul a Szent Rókus-templom

A Szent Rókus-templomot 1905 és 1909 között építették, neogótikus stílusban. Egy ideig püspöki székesegyházként is szolgált, azonban legalább harmincöt éve nem volt felújítva, az idő vasfoga pedig rendesen kikezdte az épületet. Most az egyházközség saját forrásából és a hívek adományaiból renoválja a templomot, az állványok már állnak, a kivitelezést egy oroshá­­zi cég végzi.– Itt halad el előttünk az egyik legfontosabb külföldre ve­­­zető útszakasz, így jelentős a forgalom. A folyamatos rezgés és a járművekből kiáradó anyagok károsítják az épületet. Halasztgattuk a munkát, aztán az egyik reggelre a templom be­­járata felett lévő városi címerből kiesett egy darab. Szerencsére akkor éppen nem járt arra senki, ám ekkor úgy döntöttem, hogy itt az ideje a renoválásnak. Tá­mogatás nincs a felújításra, hi­­szen az 5000 lélekszám alatti te­­lepüléseknek jár a pályázati forrás, és a püspökség is a kisebb egyházközségeket segíti. Jelenleg 15-20 milliós felújításra van pénzünk, ebből csak az állványozás 12 millió forintba került. Az a cél, hogy a kereszthajóig el­­jussunk a meglévő keretünkből, de ez csak külső felújítás lesz, az egész templom rekonstrukciója ugyanis nagyjából 200 millió fo­­rintba kerülne – nyilatkozta la­punknak Kretovics László pápai prelátus, aki bízik a nagylelkű hívek támogatásában is.Most a két torony, a homlokzat és az oldalhajók újulnak meg novemberig.