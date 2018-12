A hó súlya alatt leszakadt faágak adnak munkát a Csongrád megyei tűzoltóknak

Szegeden, a Csaba utcában egy faág hasadt egy autóra, a megyeszékhely hivatásos tűzoltói eltávolították az ágat a járműről. A Sándor utcában egy faág lógott mintegy nyolc méter magasan, a helyszínre riasztott egység megszüntette a veszélyhelyzetet. A Brüsszeli körútra kidőlt fa miatt riasztották a tűzoltókat. A Lőcsei utcában egy faág letört, a raj láncfűrésszel avatkozott be. A Hargitai utcában egy faág lógott egy villanyvezetéken, a Közép fasoron pedig egy hát méter hosszú, huszonöt centiméter átmérőjű faág esett egy személyautóra, az egységek eltávolították az ágakat. ( Másik két esetről szombaton mi is írtunk Hódmezővásárhelyen, a Kodály Zoltán utcában egy leszakadt faág veszélyeztette a forgalmat. A város hivatásos tűzoltói láncfűrésszel avatkoztak be. Makón, a Szegedi utcában leszakadt egy faág, magával rántva egy villanyvezetéket. A város hivatásos tűzoltói megszüntették a veszélyhelyzetet. A Bíró utcában egy fa a járdára dőlt, a gyalogosforgalmat veszélyeztette, a helyszínre riasztott egység motoros láncfűrésszel avatkozott be.