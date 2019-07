A Homokhátság Legjavát örömmel kínálják Bordányban - Cél, hogy felkerüljenek egy országos üzletlánc polcaira

Sólya István az egyik legnépszerűbb terméküket mutatja. Fotó: Török János

A frissen lefőzött termékek gyülekeznek a szövetkezet raktárában. Fotó: Török János

– A napokban főztünk le 220 üveg rozmaringos meggychutney-t, hamarosan indul a barackszezon, amikor az egyik legnépszerűbb termékünk, a pezsgős őszibarack gyártása is elkezdődik. Összesen 15 termékünk van, lekvárok, szószok, chutney-k, gyümölcslevek – sorolta a bordányi Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet üzemvezetője, Csávás Norbert a Legjava márkanévvel ellátott termékeket. A raktárban hűvös halomban sorakoznak az elkészült termékek, köztük az igen keresett natúr, mindenmentes almalekvár.– A szövetkezet 2017-es megalakulásának egyik célja a közmunkások foglalkoztatása mellett a felvevőpiac biztosítása volt a helyi termékeknek: gyümölcsöknek és zöldségeknek. Helyi termelőktől, helyi alapanyagokból készül nálunk minden, köztük olyan különlegességek mint a borsos-mentás eperszósz, vagy a csípőspaprika-krém és a hétfűszeres paprikaszósz – sorolta Tanács Gábor, Bordány polgármestere.A szövetkezet nyolc hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat. Fő tevékenységi körük a zöldség-gyümölcs feldolgozása. A szövetkezet gyártja és forgalmazza az egyedi, exkluzív megjelenésű Legjava termékeket, amelyekkel eddig kiállításokon és kézműves vásárokon, piacokon mutatkoztak be nagy sikerrel.A település szélén lévő üzemben egy hónapja főzőüstöt szereztek be, amivel duplájára nőtt a feldolgozókapacitás. Tanács Gábor hozzátette, sikeresen pályáztak a dm-drogerie marktnál, és jelenleg azon dolgoznak, hogy az áruházlánc polcaira kerülhessen Bordány büszkesége, a Legjava termékcsalád kínálata.