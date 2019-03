A houstoni kórház jóindulatán múlik Tóth Róbert sorsa - a kezelés árának egyötöde gyűlt eddig össze

A 29 éves ifjúsági Európa- és többszörös magyar bajnok sportoló egy ritka daganatos betegséggel küzd. Kezelését 2017-ben Budapesten kezdték meg a szeme mögötti tumorból vett szövetminta alapján. Sugár- és kemoterápiát kapott, ami miatt bal szemére megvakult. Nyáron derült ki, hogy nem reagál az addig kapott gyógyszerre – addigra pedig már áttétek is képződtek. Egy Milánóból kért szakvéleményből derült ki, hogy teljesen más betegsége van, mint amivel addig kezelték.

– Eddig 8 és fél millió forint, vagyis 30 ezer dollár gyűlt össze, ami fantasztikus, de megoldást egyelőre nem jelent számunkra – mondta el lapunknak Reményi Diána. – Annyit sikerült kialkudnunk a kórházzal, hogy fél évben gondolkodjanak, így 90 ezer dollárral már elkezdik a kezelést. Ám ehhez is nagyon sok hiányzik még.

Sokként érte a rákbeteg Tóth Róbertet és feleségét, Reményi Diánát: hiába került be a csongrádi kajakos egy speciális amerikai programba, kezelését addig nem kezdik el, amíg ki nem fizetik a kórházi költségeket előre. Egy nappal a reményt adó gyógyítás megkezdése előtt közölték velük: 150 ezer dollárt kérnek tőlük.Előbb Stuttgartba utaztak egy kezelésre, de az sem hozott javulást Róbert állapotában. Február elején pedig elmentek Houstonba, ott ugyanis a fiatal sportoló olyan klinikai programban vehet részt, amely azt a hibás gént blokkolja, amely felelős a betegségéért.Bár már utazás előtt érdeklődött a házaspár a költségekről, csak a kórházban derült ki: ugyan a gyógyszert Róbert ingyenesen kapja,. Diána internetes kampányt indított a pénz összegyűjtésére, ezzel párhuzamosan pedig Magyarországon is indult akció a megsegítésükre a Kolonics György Alapítványon keresztül.Ráadásul Róbertnek már várni sincs ideje: a májából múlt héten vett biopszia ugyanis azt mutatta, hogy romlott az állapota. Egy bizonyos szint alatt pedig már a programból is kiesik.– Hétfőn reggel a kórház megkapja az eddig összegyűlt pénzt. Bízunk benne, hogy ez egyfajta biztosítékot jelent majd, és elkezdik a kezelést. Ez Robi egyetlen esélye – mondta a felesége, aki hangsúlyozta: az átutalt pénzt az utolsó fillérig megkapják, nincs tehát félnivalójuk azoknak, akik nem bíznak az alapítványokban.A házaspár most kénytelen várni – mint fogalmaztak, ebbe lassan bele is őrülnek.– Időközben találkoztunk ismerősökkel. Robi egyik volt kajakos edzőtáboros társa, egy horvát fiú például itt dolgozik a kórházban. Ő és a családja ugyanúgy segít nekünk, mint az én egyik úszótársam. A család pedig, akiknél lakunk, mindent megtesz a kényelmünkért. Nagyon jó, hogy itt is ilyen pozitív emberekkel vagyunk körülvéve, csak szeretnénk, ha végre elkezdődhetne a gyógykezelés, amiért idejöttünk.