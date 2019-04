A húszezredik ügyfelet köszöntötték Üllésen

Lajkó Vilmosné volt a húszezredik ügyfél az üllési kormányablakban. A forráskúti asszonyt Juhász Tünde kormánymegbízott köszöntötte. Fotó: Szilágyi Gergely

Rózsika Forráskútról érkezett, elárulta, alkalomadtán vezet, most lánya hozta el. Juhász Tünde kormánymegbízott hangsúlyozta, Csongrád megye szerencsés helyzetben volt, mert 2015 és 2018 között minden okmányiroda kormányablakká alakult. – Üllés a mikrotérség központja, ide Bács-Kiskun megyébol is jönnek ügyet intézi az emberek, ezért is volt fontos, hogy ezen a kistelepülésen is legyen kormányablak – fogalmazott a kormánymegbízott a húszezredik ügyfél köszöntésén. Azt is megtudtuk, Csongrád megyében 2018-ban 1,2 millió ügyfél intézte ügyeit a kormányhivatalokban, kormányablakoknál.Az eseményen részt vett Nagy Attila, Üllés polgármestere, aki kiemelte, óriási lépés volt a kormányablak kialakítása. Tapasztalataik szerint gyorsabb az ügyintézés, jönnek-mennek az emberek. Hozzáfuzte, a település duplán jól járt: a kormányablak kialakításával a polgármesteri hivatal is megszépült.