A jó ötlet nem kor kérdése

Válaszok a szegénységre

Életmentő drón

Egy 1999-es születésű, csíkszeredai középiskolás fiú találmánya életeket menthet. Tamás a somlyói hegyekben szenvedett kéztörést, ám olyan sokat kellett a mentőalakulatokra várnia, hogy mire a kórházba értek vele, már sejtelhalás miatt menthetetlen volt a kezének egy része.



Drónt épített, melyhez egy olyan szoftvert fejlesztett, amely képes arcokat, tárgyakat felismerni, sőt még elsősegélydobozt is eljuttat egyik pontról a másikra, megkönnyítve ezzel a mentést.

Az egészségügy is használja

Bárki felhívhatja magára a figyelmet

A fizika-, matek- és kémiaórák a legmostohább tantárgyak közé tartoznak a diákok szemében, pedig a természettudományok segítségével már akár gyerekként is lehet javítani, változtatni a világon. Legyen szó nagy vagy akár hétköznapinak tűnő találmányokról, a tizenévesek is állják a sarat.Ann Makosinski például egy barátnőjének szeretett volna segíteni, amikor 15 évesen feltalálta a test hőjével működő zseblámpát. A lány épp látogatóban volt régi ismerősénél, amikor az elmesélte neki, hogy esténként már nem tud tanulni, mert úgy elszegényedtek, hogy családja képtelen fizetni a villanyszámlát. Ann nem hagyta annyiban a dolgot, és hamarosan előrukkolt a termoelektromosságra épülő zseblámpa tervével.Éppúgy az önzetlensége segítette valami fontos dolog feltalálásában, ahogy a szintén 15 éves Hanna Herbst, aki az óceánok hullámait felhasználva állít elő energiát. Az ötlete első hallásra nem tűnik újnak, hiszen a szél-, a nap- és a vízenergia kiaknázása évszázados, évezredes hagyományokra tekint vissza.Találmánya előállítási költségét megnézve azonban látszik, hogy nem hiába állt neki a bütykölésnek. „Megálljt akarok parancsolni az energiakrízisnek. A zöld energiák még hatékonyabb módú termelésére van szükség, ebben szeretnék segíteni.Ez egy lehetőség arra, hogy jobb hellyé váljon a világ" – mondta Hanna a találmányáról, amely olcsón képes elektromos energiával ellátni egy egyszerűbb sótalanító berendezést, amely a tengervizet édesvízzé alakítja, így segítve az olyan szegény afrikai falvakat, amilyenben a lány egyik barátja is él.Családja mindennapi életét szerette volna megkönnyíteni Kenneth Shinozuka, aki egy olyan szenzorral rukkolt elő, ami egy telefonos alkalmazáson keresztül jelzi, ha egy alzheimeres családtag útnak indul. Az ötletet nagyapja ijesztő szökése adta. Az idős férfit egy autópálya mellett sétálva találták meg a rendőrök az éjszaka közepén.Kenneth egy cipőbe helyezhető szerkezetet dolgozott ki, amely nyomásváltozásra azonnal jelzi a mozgást. A sikeres tesztelés után szenzorok százait állította már elő, hogy aztán szanatóriumoknak adományozhassa azokat.A magyar Szegedi Melinda szintén az orvostudomány területén ért el szép sikereket ötletével. Két éve, 16 esztendősen mutatta be találmányát, az okosfáslit, amellyel azonnal aranyérmet is nyert a 32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Versenyen.Egy olyan e-fáslit talált fel, amit fűteni és hűteni is lehet, és a módszerével a test hőmérsékletét nagyon könnyen lehet változtatni. A termoelektronikai készülék szükség szerint fűti vagy hűti a problémás bőrfelületet. Különböző bőrbetegségek, bőr alatti elváltozások, fekélyek gyógyítását segíti. Szegedi Melinda saját gyerekkora óta problémás bokaízületén szeretett volna segíteni.A legfiatalabb feltaláló, aki rangos díjat nyert, most 13 éves. Két évvel ezelőtt Gitanjali Rao Amerika legjobb fiatal tudósa lett. A kislány egy viszonylag olcsón megépíthető eszközt talált fel, amellyel gyorsan és pontosan lehet kimutatni az ivóvízben lévő mérgező ólmot. Ő, ha felnő, genetikus vagy epidemológus szeretne lenni.Ahhoz, hogy maradandót alkossunk, és felfigyeljenek ránk, nem feltétlenül kell egyébként formabontó találmányokkal előállni. A szintén amerikai Ryan Hickman egy teljesen hétköznapi kezdeményezéssel hívta fel magára a világ figyelmét.Ez a teljesen átlagos 9 éves kisfiú nem tesz mást, mint használja a két kezét.Hogy mire? Arra, hogy összegyűjtse az útjába kerülő szemetet. Azt mondja, ezt bárki megteheti. Ahogy azt is, hogy közben oroszlánfókákért küzdő szervezeteket támogat, vagy egyszerűen csak adakozik.