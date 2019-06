Modern eszközökkel a jobb komfortért. A betegek elégedettsége a legfőbb szempont a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban. Fotó: Kuklis István

A klinikákon gyűjtik a használt orvosi tűket

Keretes szöveg: Tavaly óta egy jogszabályi módosulás miatt már nem veszik át a patikák a cukorbetegek használt inzulinadagoló tűit, jelenleg a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán, valamint az I. számú Belgyógyászati Klinikán lehet leadni. Hamarosan pedig újabb telephelyeken is helyeznek majd ki tűgyűjtő edényeket.

1991 óta június 27. a Cukorbetegek Világnapja. Ahogyan hazánkban, úgy Csongrád megyében is folyamatosan növekszik a cukorbetegségben szenvedők száma, ennek kapcsán beszélgettünk a világnapon Németh Lászlóval, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnökével. Azt mondja, a cukorbetegség ma már népbetegséggé nőtte ki magát, ez az úgynevezett néma gyilkos, hiszen különösebb tünetek nélkül képes olyan komoly problémákat okozni a szervezetben, amelyeket mindenképpen meg kell előzni. – Csakis vizsgálatokkal és szűrésekkel derülhet fény a kialakulására, ezeket a rizikócsoportba tartozók közül mindenkinél évente legalább egyszer érdemes elvégezni. Számos betegséghez hasonlóan a prevenció itt is elengedhetetlen, ugyanis nyolcvan százalékban mi magunk vagyunk a felelősek testünk egészségéért. A cukorbetegek számának növekedésében szerepe van a cukor fogyasztásának, a szénhidrátok nagy mennyiségű bevitele hangsúlyosabb körülmény a kialakulásban, főleg, ha még hajlama is van a páciensnek a diabéteszre. Egyes statisztikák szerint a jövő nagy kihívása a cukorbetegség gyógyítása lesz – emelte ki Németh László.A cukorbetegségnek különböző fokozatai vannak, a legkisebb probléma ebből a glükózintolerancia, ami diétával kezelhető, ennél súlyosabb már, amikor gyógyszereket kell alkalmazni, és az igazi gondot már az jelenti, ha valakin csak az inzulin segít. – Széles skálán mozog a betegség kezelése, ma már számos olyan korszerű eszköz van, ami segít ebben. Például a szöveti cukorszintet mérő eszközök, vagy az inzulinadagoló pumpa, ami folyamatos, aktív életet biztosít gyermekeknek és felnőtteknek is – tette hozzá.Németh László szerint kiváló szakemberek dolgoznak azon a klinikai központban, hogy a betegek mielőbb felépüljenek, gyors segítséget kapjanak, hiszen a páciensek megelégedettsége nagy hangsúlyt kap az egyetemen. – Ez a szakmai munkán és a gondos ápoláson is múlik, de sok egyéb faktor is közrejátszik, például hogy milyen az étel vagy az ágy, vagyis a betegek komfortérzetét befolyásoló tényezők. A múlt héten a „Főzzük körbe Magyarországot kórházainkban" című országos programsorozat részeként a szegedi klinikák étkeztetéséről szóló bemutatónkban arról volt szó, hogy ugyanabból az összegből és anyagokból, amit eddig alkalmaztunk, finomabb, ízletesebb és gusztusosabban tálalt ételeket kapjanak a betegek, ügyelve a bevitt kalóriamennyiségre. Továbbá hamarosan új, speciális traumatológiai ágyak érkeznek hozzánk, melyek elektronikusan mozgathatók, emelhetők lesznek, ez a dolgozóink munkáját is meg fogja könnyíteni. A közeljövőben elkészül a hibrid műtőnk, amely egy nagyon korszerű, kombinált műtő lesz, a képalkotó diagnosztika és az operáció egyszerre lesz majd megvalósítható. Elkezdődött a fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti klinika bővítése is egy hotelszárnnyal és egy műtőrészleggel. Két sikeres pályázatunk eredményeként a gyermekgyógyászati klinika sürgősségi, illetve pszichiátriai szárnyat kap, míg szeptemberre tervezzük a megújult onkológiai tömb ünnepélyes átadását – avatott be a legfőbbekbe. Hozzátette, a Petri Gábor Klinikai Tömbben már alkalmazzák a beteghívó rendszert, ami alapján érkezéskor minden páciens név nélkül sorszámot kap, a kijelzők pedig mutatják, mikor kerül sorra, így pontosan tudja majd, hogy mikor hívhatják be, és remélhetőleg ezáltal türelmesebbek és toleránsabbak lesznek a betegek várakozás közben.Sok milliárdos beruházások ezek, amik saját erőből és uniós forrásokból valósulnak meg, amiket a jól megírt pályázatok és a lobbierő eredményez. Németh László utalt arra is, amit korábban már Fendler Judit kancellár is jelzett, hogy ezek mind az egyetem sikerei, nem a városvezetésé. Igen nehéznek tartja az önkormányzattal való párbeszédet, mivel szinte semmiféle szakmai kapcsolat nincs a város és a klinikai központ között. Az elnök szerint menedzserszemléletre lenne szükség mindkét oldalon, nem elég csak az egyetem részéről. Az önkormányzati egészségügyi feladatok összehangolása a Szegedi Tudományegyetem betegellátó részével olyan megoldásra váró feladat, amely egyre sürgetőbbé válik.